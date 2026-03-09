La Policía Local de Calp realizó 609 intervenciones por violencia de género en 2025 reforzando su labor de protección a las víctimas

La Policía Local de Calp cerró el año 2025 con un total de 609 intervenciones relacionadas con casos de violencia de género, dentro de las labores de prevención, seguimiento y protección que desarrolla en coordinación con la Guardia Civil y los servicios sociales municipales.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el protocolo de actuación establece diferentes niveles de riesgo: bajo, medio, alto y extremo. La Policía Local asume el seguimiento de los casos de riesgo bajo, mientras que los de riesgo medio, alto y extremo corresponden a la Guardia Civil. En el municipio, el 57 % de los casos se sitúan en nivel bajo, con una media de 108 casos activos cada mes. Durante 2025 solo se registró un caso de riesgo extremo, mientras que en lo que va de 2026 no se ha detectado ninguno.

A lo largo del pasado año, los agentes realizaron 490 valoraciones policiales de evolución del riesgo (VPERSS). Estas evaluaciones periódicas permiten revisar la situación de los casos activos y actualizar el nivel de protección de las víctimas en función de cómo evolucione la situación.

Cuando una de estas valoraciones detecta un incremento del riesgo, la Policía comunica la situación al juzgado y se refuerzan las medidas de protección. Esto puede implicar, por ejemplo, el cambio de la categoría de riesgo o el aumento de las medidas de vigilancia.

Los agentes también realizan entrevistas personales para valorar el riesgo, además de tareas de acompañamiento y protección como vigilancias en domicilios o lugares de trabajo, acompañamiento a juicios o centros sanitarios y seguimiento telefónico periódico para comprobar si se han producido nuevos incidentes.

Control de órdenes de alejamiento

Otro de los ámbitos de actuación es el control del cumplimiento de órdenes de alejamiento y medidas cautelares dictadas por los juzgados. La Policía Local verifica que el agresor respete las distancias establecidas y gestiona la información procedente de dispositivos telemáticos de control, como las pulseras electrónicas.

Actualmente existe un caso activo con el sistema de pulsera telemática, utilizado cuando el juzgado determina un riesgo alto o extremo. Estos dispositivos establecen un perímetro de seguridad, habitualmente entre 200 y 300 metros, y, si se produce un incumplimiento, se genera una alerta automática al 112, que moviliza a Policía Local y Guardia Civil.

Durante 2025 también se registraron 19 intervenciones por posibles situaciones de violencia de género en espacios públicos, en las que los agentes actuaron tras llamadas ciudadanas o incidentes detectados en la vía pública.

Además, el Ayuntamiento de Calp dispone del servicio ATEMPRO, gestionado a través del área de Bienestar Social. Este sistema, facilitado por Cruz Roja, proporciona a las víctimas un dispositivo telefónico que permite mantener contacto permanente con los servicios especializados, realizar llamadas periódicas de seguimiento y activar ayuda inmediata en caso de emergencia.

Con estos recursos, el consistorio refuerza su estrategia de actuación frente a la violencia de género, combinando actuación policial, acompañamiento social y coordinación institucional para garantizar la protección de las víctimas.