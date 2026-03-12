El diseño del futuro Museu de la Festa de Calp busca convertirse en un revulsivo para revitalizar el casco antiguo

El diseño del futuro Museu de la Festa de Calp ha sido concebido para convertirse en un reclamo que atraiga visitantes y revitalice el casco antiguo de la localidad. Así lo explicó en la reunión informativa que tuvo lugar ayer noche en el salón de plenos del consistorio calpino el arquitecto Juan Tent, del estudio de arquitectura Procon, encargado de la redacción del proyecto. Una reunión, celebrada, para resolver dudas y preguntas acerca de esta iniciativa cuyo diseño moderno ha despertado críticas y malestar entre algunos vecinos.

Tent señaló que con este diseño se pretende que el edificio se “convierta en hito que despierte al casco antiguo”, en especial la zona en la que se ubicará, en la plaza de España. La alcaldesa de Calp, Ana Sala, indicó que las calles Justícia y Llibertat, colindantes al museo, “son las calles del casco antiguo que menos vida tienen” y aseguró que el Museu de la Festa “será un revulsivo, algo especial que hará que la gente suba y visite el centro histórico” de la localidad.

Los vecinos asistentes manifestaron reiteradamente su oposición al diseño por considerar que rompe la estética del casco antiguo y reclamaron que este sea modificado. Juan Tent explicó que los rénders del proyecto realizados (imágenes digitales que reproducen cómo será el edificio) no hacen justicia a los materiales que se emplearán en la fachada externa, que no son de metal o de plástico sino de cerámica lacada en blanco y presentó a los vecinos dos muestras del material que se empleará. Y afirmó que cambiar la fachada implicaría hacer otro proyecto con otras singularidades, si bien la alcaldesa manifestó su disposición y voluntad de introducir algún tipo de modificación en esa segunda piel externa del museo en el caso de existir alguna posibilidad.

El arquitecto redactor del Museu de la Festa recordó que el proyecto consiste en un bloque central opaco sobre el que ubicará esta fachada externa a distancia que estará retroiluminada y que cambiará de color, dotando al edificio de un atractivo visual único y adaptable a las diferentes celebraciones festivas de la localidad. Y destacó la innovadora sala multimedia que acogerá el museo y que permitirá al visitante vivir experiencias inmersivas como el desembarco de los Moros y Cristianos, entre otros actos representativos de las fiestas calpinas. “Lo que hemos buscado con este proyecto es una construcción que pueda expresar la grandeza de las fiestas del pueblo”, ha señalado.

Así mismo explicó que la Casa Poquet Beltrán donde se ubicará el Museu de la Festa no es un edificio catalogado, y que, por tanto, no tiene ninguna singularidad ni protección, además de encontrarse en estado de ruina, de ahí que tenga que ser demolido. Añadió que el nuevo edificio tendrá exactamente el mismo volumen que el de la casa original.

Ante las dudas sobre la normativa existente en el casco antiguo, que obliga a los particulares a no construir más que una planta baja con una altura, el arquitecto municipal Pablo Martín señaló que la Casa Poquet Beltrán es un edificio catalogado como dotacional en el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que las normas urbanísticas de aplicación son distintas a las de las viviendas particulares.

La concejala de Fiestas, Mariola Mulet, por otro lado, recalcó que nadie hubiera presentado alegaciones o algún escrito al Ayuntamiento o bien hubiera pedido alguna reunión para manifestar su oposición al diseño de este proyecto que fue presentado el 8 de abril del año pasado, acto para el que se invitó a todas las asociaciones del municipio, en especial, a las asociaciones festeras. Además, informó de que modificar el proyecto ahora podría llevar a que la empresa adjudicataria de las obras pudiera impugnar con los costes que para el Ayuntamiento podría suponer todo ello y añadió que “a muchos no gustará este diseño pero hay mucha gente que sí le gusta”.

Las obras del Museu de la Festa está previsto que empiecen hoy con la demolición de la Casa Poquet Beltrán. Tienen un plazo de ejecución de diez meses y cuentan con un presupuesto de 1.531.720,85 euros, de los cuales 401.722 serán financiados con fondos Next Generation. El proyecto forma parte de hecho, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Calp, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next GenerationEU.