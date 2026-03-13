El Ayuntamiento de Calp invertirá 231.399 € en las obras de adecuación de las aceras de la calle Castellón de la Plana

El Ayuntamiento de Calp ha adjudicado las obras de adecuación de las aceras de la calle Castellón de la Plana a la mercantil Vías y Obras Aitana por un importe de 231.399,99 €. Está previsto que las obras se inicien a partir del lunes 23 de marzo y que estén finalizadas a finales de junio. Se trata de una actuación que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Calp en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next GenerationEU.

Las obras consisten en la mejora del tránsito peatonal de la calle Castellón y sus intersecciones con las calles Benitatxell, Alfaç del Pi, Gibraltar y Paseo Marítimo, creando un itinerario libre de obstáculos de al menos 1,50m y aplicando la normativa de accesibilidad en espacios públicos urbanizados y el Plan estratégico de turismo accesible además de renovar el pavimento de las aceras.

En el tramo 1, entre calle Benitaxell y Alfàs del Pi, y en el tramo 2, entre calle Alfàs del Pi y Gibraltar, se amplían las aceras y alcorques. Se trata de una calle donde hay plantados plataneros de sombra cuyas raíces han levantado y fracturado el pavimento, por lo que actualmente el estado de conservación del pavimento de las aceras es deficiente. En este tramo se opta por ampliar las aceras y los alcorques y renovar el pavimento. Además se actuará en el rebaje de los bordillos de las aceras en los pasos peatonales.

En el tramo 3, entre la calle Gibraltar y la escalinata de bajada al paseo marítimo, se propone mantener el pavimento, ya que se encuentra en buen estado de conservación y actuar sólo en los bordillos, recolocándolos en la posición original, para ello previamente se habrá saneado la zona de las raíces de las palmeras.

En la urbanización de estas calles se dejó, como criterio generalizado, un escalón de unos 3 cm en todos los pasos peatonales y no se instaló el pavimento direccional para invidentes, características que actualmente no cumplen con las exigencias de la normativa vigente en cuanto a accesibilidad en espacios públicos urbanizados.

Los trabajos se iniciarán con tareas de demolición y adecuación de los vados peatonales a las nuevas rasantes, reposición y, en su caso, mejora de servicios afectados, y continuarán con la renovación de firmes y pavimentos e instalación de mobiliario público.

Noticias relacionadas

Para evitar molestias las obras se realizarán en tres tramos, no está previsto realizar cortes del tráfico rodado y se crearán itinerarios peatonales alternativos para facilitar el acceso peatonal. En los tramos de obra con accesos a garajes privados se informará a los vecinos del tiempo de limitación de circulación.