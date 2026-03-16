Calp rinde homenaje a sus mayores con un mural en el casco antiguo
Se trata de un mural de gran formato, ubicado en la calle Vicente Gallart, y que destaca por su gran colorido y alegría
El Ayuntamiento de Calp ha promovido una nueva intervención artística en el casco antiguo con la que se ha pretendido rendir tributo a los mayores y que destaca su papel en la transmisión de tradiciones y valores.
Se trata de un mural de gran formato, ubicado en la calle Vicente Gallart, y que destaca por su gran colorido y alegría y por la vitalidad que transmite al entorno urbano. La obra incluye el mensaje central: “Gràcies per sembrar la terra que ens ha fet créixer” (Gracias por sembrar la tierra que nos ha hecho crecer), una alusión directa al esfuerzo de padres y abuelos y al respeto por el legado que han construido para las generaciones actuales.
La ejecución ha corrido a cargo de las reconocidas pintoras valencianas Susa Alcántara y Nayra López Martos. El proyecto ha supuesto un desafío técnico considerable debido a las dimensiones de la fachada, que alcanza los 7 metros de altura. Las artistas han precisado de maquinaria de elevación especializada para plasmar su visión creativa en todo el paramento.
La alcaldesa de Calp, Ana Sala, junto al concejal de Dinamización del Casco Antiguo, Guillermo Sendra, han visitado el mural para felicitar a las autoras y han coincidido en la importancia de esta obra, que no solo embellece el patrimonio artístico de la villa, sino que sirve como recordatorio permanente de gratitud hacia los ciudadanos más veteranos de la localidad.
Con esta nueva incorporación, el casco antiguo de Calp continúa reforzando su apuesta por el arte urbano como motor de revitalización turística y cultural.
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