El consultorio médico de la Fossa de Calp comienza a funcionar y atenderá a 1.300 pacientes de la zona

El consultorio médico de la Fossa de Calp ha comenzado a funcionar de forma permanente, convirtiéndose desde ahora en un nuevo recurso asistencial estable para la atención sanitaria del municipio. El centro abrirá de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas y prestará servicio a los 1.300 pacientes asignados a esta zona, que a partir de mañana serán atendidos en estas dependencias sanitarias.

El consultorio cuenta con una médica, una enfermera y una auxiliar de enfermería, y ofrecerá atención sanitaria a la población asignada. Los pacientes ya han sido informados del cambio mediante carta. Este nuevo recurso permitirá acercar la asistencia médica a las personas residentes en la zona de la Fossa y, al mismo tiempo, contribuirá a descongestionar la actividad del centro de salud principal del municipio.

El consultorio dispone de sala de atención médica, consulta de enfermería, sala de observación para pacientes, sala de espera y zona de descanso para el personal sanitario. En sus instalaciones también continuará prestando servicio un soporte básico de ambulancia, que ya venía funcionando durante 12 horas al día. No obstante, las analíticas y la atención de urgencias seguirán realizándose en el centro de salud del casco urbano.

Hasta ahora, estas instalaciones venían utilizándose como consultorio auxiliar en periodos de refuerzo asistencial en Semana Santa y durante los meses de verano, cuando aumenta notablemente la población del municipio. Con esta medida, el consultorio pasa a ser un recurso permanente y está previsto que, en temporada alta, se habilite además otro consultorio auxiliar de verano para seguir reforzando la atención sanitaria.

En la visita institucional al consultorio han estado presentes la alcaldesa de Calp, Ana Sala; la concejala de Protección de la Salud, Itziar Doval; el gerente del Departamento de Salud de Dénia, Juan Puig; y la directora de Enfermería de Atención Primaria, Rosa Ferrándiz, junto con profesionales sanitarios y técnicos del centro de salud de Calp.

En la actualidad, Calp cuenta con 30.000 tarjetas SIP asignadas, lo que supone un incremento de 700 con respecto al año anterior. Este aumento de la población adscrita pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando los recursos asistenciales del municipio.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha señalado que “nuestro objetivo es seguir trabajando por conseguir que Calp tenga un segundo centro de salud, algo que depende de la Conselleria de Sanitat, pero mientras llega ese momento, contamos con este nuevo recurso que mejorará la atención sanitaria a la ciudadanía de Calp”.

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La concejala de Protección de la Salud, Itziar Doval, ha señalado que “estamos trabajando en la ubicación que tendrá el nuevo centro de atención auxiliar de verano para seguir reforzando la asistencia sanitaria durante los periodos de mayor afluencia de población”.