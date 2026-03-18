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Calp impulsa su primer Plan de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 2026-2029

Calp cuenta con un tejido asociativo diverso y una alta cobertura digital que facilita el desarrollo de nuevas herramientas de participación

Calp cuenta con un tejido asociativo diverso y una alta cobertura digital que facilita el desarrollo de nuevas herramientas de participación

R. E.

El Ayuntamiento de Calp aprobó en el último pleno el I Plan Estratégico de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 2026-2029, una hoja de ruta que busca reforzar la relación entre la administración local y la ciudadanía mediante una gestión más abierta, participativa y basada en la rendición de cuentas.

Este documento estratégico se establece desde un marco participativo, que ha incluido diversas fases de consulta y colaboración con la ciudadanía y con agentes clave, asegurando que las líneas estratégicas del Plan no respondan únicamente a una iniciativa institucional, sino que surjan de una demanda pública real y consensuada.

El Plan estratégico de Participación marca un paso decisivo hacia un nuevo modelo de gobernanza municipal que pone el foco en la transparencia activa, la colaboración con la sociedad civil y el fortalecimiento de los mecanismos de control democrático.

El plan nace tras un análisis exhaustivo de la realidad municipal, que ha permitido identificar fortalezas y áreas de mejora en materia de transparencia, participación y buen gobierno. Entre los retos detectados destacan la necesidad de mejorar el acceso a la información pública, aumentar la participación ciudadana en los procesos municipales y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.

Calp cuenta con un tejido asociativo diverso y una alta cobertura digital que facilita el desarrollo de nuevas herramientas de participación, aunque también se han identificado desafíos como la baja participación en algunos procesos o la necesidad de mejorar la organización y visibilidad de los canales existentes.

El plan se estructura en tres grandes ejes de actuación que concentrarán las iniciativas a desarrollar durante el periodo 2026-2029: fomentar la participación ciudadana y la colaboración con asociaciones, mejorar la transparencia y el acceso a la información pública, y reforzar las políticas de rendición de cuentas, buen gobierno e integridad institucional.

Entre las actuaciones previstas destacan la mejora del portal municipal de participación, la puesta en marcha de presupuestos participativos, la realización de encuestas de satisfacción ciudadana y la elaboración de una guía para facilitar a la población el acceso a los mecanismos de participación del municipio. Además, el plan contempla acciones específicas dirigidas a impulsar la participación de jóvenes y asociaciones en la planificación de políticas públicas y fortalecer el tejido social del municipio.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Calp reafirma su compromiso con una administración más cercana, transparente y participativa, en la que la ciudadanía tenga un papel protagonista en el desarrollo del municipio.

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