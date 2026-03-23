La CHJ autoriza al Ayuntamiento a renaturalizar los tramos urbanos de los barrancos del Quisi y Pou Roig

El concejal de Medio Ambiente, Pere Moll, se reunió la semana pasada con la comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Cristina Sola, para abordar el proyecto de renaturalización de los barrancos del Quisi y Pou Roig, que permita prevenir inundaciones. La CHJ ha autorizado los trabajos de restauración ambiental en el ámbito competencial del municipio y se ha mostrado favorable a que el proyecto salga adelante.

Además, el Ayuntamiento ha solicitado a la CHJ que lleve a cabo los trabajos de renaturalización de los cauces en los tramos que no son urbanos y que, por tanto, son competencia de la Confederación; es decir, desde el cruce de los cauces con la avenida Casa Nova hacia el término de Benissa.

El Ayuntamiento ha redactado el proyecto para la regeneración y renaturalización de los tramos urbanos de los barrancos del Quisi y del Pou Roig, con el objetivo de eliminar la presencia de especies invasoras como la caña en el lecho y márgenes de los mencionados barrancos, así como la recuperación de flora propia del ecosistema fluvial. El proyecto incluye la regeneración ambiental de la zona verde de la Partida Pla Roig I.

El proyecto contempla la eliminación de la caña Arundo donax, una especie invasora que prolifera en el lecho del barranco, con el fin de evitar posibles obstrucciones que conllevarían el desbordamiento en caso de grandes avenidas de agua. Para erradicar esta especie invasora, se prevé utilizar la técnica de solarización —mediante lonas negras con las que se alcanza una elevada temperatura que mata la raíz de la planta— para, a continuación, plantar especies autóctonas.

Noticias relacionadas

El objetivo del consistorio calpino es que estas actuaciones se lleven a cabo en todo el recorrido del barranco del Quisi. Para ello, es necesario el compromiso de la CHJ, que es la que tiene competencias sobre el tramo no urbano del barranco, y hacer así realidad este proyecto. De la reunión mantenida entre el edil Pere Moll y la comisaria de Aguas, Cristina Sola, se desprende el interés de la CHJ por consolidar este proyecto para evitar futuras inundaciones.