El Ayuntamiento de Calp inicia los trámites para rehabilitar el mosaico de Gastón Castelló de la plaza del Mosquit

El Ayuntamiento de Calp, a través de la Concejalía de Cultura, ha iniciado los trámites para abordar la rehabilitación del mosaico de Gastón Castelló situado en la plaza del Mosquit, una de las piezas artísticas más singulares del municipio y un elemento patrimonial de especial valor dentro del casco urbano.

Con este objetivo, el consistorio va a contratar a una especialista en rehabilitación de patrimonio histórico que se encargará de realizar un diagnóstico del estado de conservación de la obra. El mosaico, creado por el pintor alicantino Gastón Castelló en 1966, no ha sido objeto de una actuación integral de mantenimiento desde su instalación, por lo que se considera necesario evaluar con detalle su situación actual tras casi seis décadas expuesto a las condiciones ambientales y al paso del tiempo.

La experta elaborará un informe técnico que permitirá analizar tanto los posibles daños estructurales como las alteraciones superficiales que presente la pieza. Este documento será fundamental para definir posteriormente las medidas de consolidación, conservación y restauración que deban ejecutarse, con el fin de garantizar la adecuada preservación del mosaico.

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Desde el Ayuntamiento se subraya que esta actuación responde a la voluntad de proteger y poner en valor el patrimonio artístico local, asegurando la conservación de una obra que forma parte de la identidad visual e histórica de Calp. La intervención futura permitirá además mantener en condiciones adecuadas una creación vinculada a uno de los nombres más destacados del arte alicantino del siglo XX.