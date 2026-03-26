Suelta de la tortuga 'Tuk Tuk en Calp

En una jornada marcada por el compromiso medioambiental y la concienciación ciudadana, el Observatorio de Ciudades Resilientes y Sostenibles, en colaboración con el Ayuntamiento de Calp, Go2 by Global Omnium y la Fundación Oceanogràfic, celebró el lunes la suelta de una tortuga marina en la costa del municipio. Este emotivo acto ha servido como cierre educativo y simbólico de la III edición del concurso escolar ‘goCalp’, consolidando la apuesta conjunta por la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad.

El acto sirvió como cierre de la presente edición del concurso, una iniciativa que forma parte de las acciones de sensibilización incluidas en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Calp, certificado conforme a la norma internacional UNE-ISO/TS 14092:2021. Este reconocimiento sitúa al municipio como referente internacional en planificación climática local, siendo el primero en obtener esta certificación, que avala su capacidad para anticiparse y adaptarse a los impactos del cambio climático.

En este contexto, el Concurso goCalp traslada esa planificación al ámbito educativo y social, implicando a las nuevas generaciones en la identificación de riesgos en su propio municipio y en la propuesta de soluciones frente a desafíos como la pérdida de biodiversidad, la sequía o la erosión costera, todos ellos contemplados en el plan de adaptación al cambio climático local.

El certamen, desarrollado en el marco del Observatorio y coordinado técnicamente por Go2 by Global Omnium junto al Ayuntamiento, reta a los equipos escolares a analizar su entorno y plantear medidas innovadoras para construir un Calp más resiliente, conectando así la acción climática con la participación ciudadana desde edades tempranas.

Un hospital marino para segundas oportunidades

La actividad de clausura comenzó con una bienvenida de los centros participantes y una sesión divulgativa centrada en la labor fundamental que desarrolla el Área de Recuperación y Conservación de Animales del Mar (ARCA del Mar) de la Fundación Oceanogràfic.

La actividad de clausura la desarrolló el Área de Recuperación y Conservación de Animales del Mar (ARCA del Mar) de la Fundación Oceanogràfic. / .

Los estudiantes conocieron de primera mano cómo funciona este centro especializado en el rescate, atención veterinaria y rehabilitación de fauna marina, cuyo objetivo es garantizar la recuperación completa de los animales para su retorno al mar.

De la teoría a la arena: el regreso de Tuk Tuk

Tras esta introducción y la realización de un breve taller participativo, los asistentes se prepararon para vivir el momento más esperado de la jornada. Antes de proceder a la suelta, los expertos han repasado la historia clínica y de superación del animal protagonista, al que los propios escolares han decidido bautizar con el cariñoso nombre de 'Tuk Tuk'.

Fueron los propios estudiantes quienes eligieron el nombre de la tortuga antes de su regreso al Mediterráneo. / .

Tras establecer unas sencillas pautas de seguridad, los alumnos pudieron acompañar a 'Tuk Tuk' en sus primeros pasos de vuelta a su hábitat natural. Vivieron este hito no solo como un espectáculo, sino como una experiencia de aprendizaje, empatía y respeto.

El protocolo ciudadano que salva vidas: llamar al 112

Aprovechando el altavoz de esta jornada, tanto desde la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calp comodesde el equipo técnico y de rescate, se quiso lanzar un mensaje fundamental de concienciación ciudadana: si cualquier persona intuye o detecta la presencia de una tortuga marina en la playa (ya sea varada, herida o intentando desovar), debe llamar siempre al 112.

Este simple gesto es el protocolo oficial y el paso más importante para activar de inmediato a la red de rescate especializada, evitando manipular al animal y garantizando así sus opciones de supervivencia.

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Con acciones como esta, Calp avanza en la implementación de su estrategia de adaptación climática, demostrando cómo la combinación de planificación técnica, colaboración institucional y concienciación ciudadana permite transformar los grandes retos del cambio climático en iniciativas concretas con impacto real en el territorio.