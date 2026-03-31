Plaza Central Calpe inaugura Bloomhouse y Popeyes para reforzar su oferta de bienestar y restauración

Plaza Central Calpe sigue dando pasos en su proceso de renovación con la incorporación de dos nuevas propuestas que amplían su oferta más allá de las compras. La apertura del estudio de pilates Bloomhouse, centrado en el autocuidado, y la llegada de Popeyes, una de las cadenas de restauración más reconocidas, refuerzan la apuesta del centro por convertirse en un espacio cada vez más vinculado al bienestar, el ocio y la experiencia.

Estudio de pilates Bloomhouse: Un santuario de autocuidado para la mujer

El nuevo estudio especializado en Pilates Reformer ofrece un espacio de entrenamiento exclusivo "por y para mujeres".

Bloomhouse nace con la misión de ofrecer mucho más que un entrenamiento convencional. Se presenta como un espacio de desconexión del estrés diario donde las usuarias pueden disfrutar de un entorno íntimo, moderno y acogedor.

El método de Bloomhouse se centra en el Pilates Reformer, una disciplina que utiliza máquinas especializadas para trabajar la fuerza, la flexibilidad y la corrección postural de forma controlada. Al ser un ejercicio sin impacto, es ideal para mujeres de todas las edades que buscan transformar su cuerpo respetando su fisiología y ganando bienestar a largo plazo.

Diseño, técnica y comunidad

Este nuevo operador del centro redefine el concepto de estudio de Pilates con una propuesta boutique que prima la exclusividad. El diseño de sus instalaciones busca crear una comunidad de apoyo entre mujeres en un ambiente acogedor y sofisticado.

El método de Bloomhouse se centra en el Pilates Reformer, una disciplina que utiliza máquinas especializadas para trabajar la fuerza, la flexibilidad y la corrección postural de forma controlada. / INFORMACIÓN

Cada detalle del estudio ha sido planeado para ofrecer una experiencia premium, donde el autocuidado se vive de forma colectiva, pero con una atención totalmente individualizada.

Popeyes, una de las cadenas de restauración más reconocidas

Plaza Central Calpe suma a su oferta de restauración a Popeyes, una de las marcas de comida más reconocidas y queridas a nivel mundial. Con esta apertura, los visitantes de Calp y sus alrededores ya pueden disfrutar del auténtico sabor de Louisiana sin necesidad de viajar fuera de España.

Pollo fresco, marinado y con sello nacional

El secreto del éxito de Popeyes reside en su cuidada elaboración. A diferencia de otras cadenas, el pollo que se sirve es 100% fresco y de origen español, garantizando la máxima calidad.

La clave de su sabor inconfundible es su proceso de preparación: cada pieza es marinada durante 12 horas en una mezcla de especias cajún, lo que le otorga una jugosidad y un crujiente únicos que han conquistado paladares en todo el mundo.

Una carta para todos los gustos

Esta cadena ofrece una amplia variedad de opciones para disfrutar en familia o con amigos:

Piezas de pollo y tiras crujientes : El clásico indiscutible de la marca.

: El clásico indiscutible de la marca. Hamburguesas gourmet : Con el pollo marinado como protagonista.

: Con el pollo marinado como protagonista. Cajas mixtas y alitas : Ideales para compartir.

y : Ideales para compartir. Complementos icónicos: Desde su famoso puré con salsa gravy hasta sus patatas cajún.

Próximas novedades

La apertura de estos nuevos establecimientos es solo el primer paso de una serie de incorporaciones y sorpresas que Plaza Central Calpe anunciará en las próximas semanas, consolidando su nueva imagen corporativa como un espacio vibrante y lleno de vida en el corazón de Calp.

Esta apertura marca un hito en la estrategia del centro por convertirse en un referente no solo de compras en la Marina Alta, sino también de salud, bienestar y el mejor sabor internacional.