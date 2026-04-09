El Ayuntamiento de Calp pone en marcha una nueva ruta teatralizada para descubrir la historia del municipio a través de Cavanilles

El Ayuntamiento de Calp, a través de la Concejalía de Cultura, pondrá en marcha el próximo 24 de abril una nueva ruta teatralizada gratuita por el casco antiguo bajo el título “Cavanilles en Calp”, una propuesta cultural que permitirá a vecinos y visitantes acercarse al pasado del municipio de una forma didáctica, amena y participativa.

La actividad se celebrará a las 19:00 horas y tendrá como punto de encuentro la Casa de Cultura. El recorrido estará guiado por la figura del botánico y naturista Antonio José Cavanilles, quien ya dejó constancia en 1792 del yacimiento de los Baños de la Reina, y servirá como hilo conductor para adentrarse en distintos episodios de la historia local.

A lo largo de la visita, los asistentes podrán encontrarse con diversos personajes vinculados al pasado de Calp, como el almirante Róger de Llúria, el líder mudéjar Al-Azraq, soldados napoleónicos, piratas berberiscos y la recordada Senyoreta Amparito. De este modo, la ruta combina teatro, divulgación histórica y puesta en valor del patrimonio, convirtiendo las calles del casco antiguo en un escenario vivo.

La participación es gratuita, pero las plazas son limitadas, por lo que será necesaria inscripción previa a través de la Oficina de Turismo. Las personas interesadas pueden formalizar su reserva escribiendo al correo turismo@ajcalp.es o llamando a los teléfonos 965 836 920 y 965 838 532.

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La alcaldesa, Ana Sala, ha destacado con este este proyecto "el Ayuntamiento continúa apostando por una programación cultural que combina entretenimiento y divulgación, y que permite redescubrir la identidad histórica de nuestro municipio a través de formatos innovadores y accesibles”.