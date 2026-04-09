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Calp inicia la redacción del proyecto de reconstrucción del sendero Calalga-Bassetes

La senda se encuentra deteriorada desde el temporal de 2023

El proyecto deberá garantizar la estabilidad del talud, su resistencia frente al impacto del oleaje y la escorrentía superficial

El proyecto deberá garantizar la estabilidad del talud, su resistencia frente al impacto del oleaje y la escorrentía superficial

R. E.

Esta semana han comenzado los trabajos para la redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa de las obras de reconstrucción y refuerzo del talud del sendero que conecta Calalga y Bassetes. Este tramo presenta un notable deterioro en su parte final como consecuencia del temporal de 2023.

La ubicación del sendero, próxima al mar y colindante con una propiedad privada, así como las características de su base, hacen necesaria una solución constructiva sólida y duradera. El proyecto deberá garantizar la estabilidad del talud, su resistencia frente al impacto del oleaje y la escorrentía superficial, y, al mismo tiempo, su adecuada integración paisajística para minimizar el impacto visual.

El ámbito de actuación se encuentra entre la zona de servidumbre de tránsito y el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, por lo que cualquier intervención estará sujeta a la supervisión y aprobación del Servicio Provincial de Costas de Alicante.

La redacción del proyecto ha sido adjudicada a la mercantil Kuroba Quatre por un importe de 41.249 euros y un plazo de ejecución de siete meses. En una primera fase, los trabajos incluirán la recopilación de datos y el análisis detallado del estado actual de la zona. Posteriormente, se elaborará el proyecto conforme a la información obtenida, que será remitido por el Ayuntamiento al Servicio Provincial de Costas de Alicante y a otras administraciones competentes para su informe y autorización.

En caso de que los organismos consultados establezcan condicionantes que afecten al contenido del proyecto, la empresa adjudicataria deberá incorporar las modificaciones necesarias para dar cumplimiento a dichas prescripciones. De este modo, se conformará el proyecto definitivo, que incluirá una estimación del coste de las obras. A partir de ese documento, el Ayuntamiento procederá a la licitación de los trabajos de reconstrucción.

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El proyecto deberá contemplar, además, el estudio de las soluciones constructivas más adecuadas para el refuerzo y la reconstrucción del talud derruido, los materiales a emplear y su impacto en el entorno, así como la reparación y mejora del sendero afectado. Asimismo, se analizarán medidas específicas para reducir o mitigar los procesos de erosión en la zona.

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