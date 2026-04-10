El Ayuntamiento de Calp abre una consulta ciudadana para definir el futuro de los hermanamientos del municipio

El Ayuntamiento de Calp, a través de la Concejalía de Residentes y Hermanamientos, ha puesto en marcha un proceso de información y consulta pública para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la política de hermanamientos del municipio y orientar de esta forma las acciones que se desarrollarán en los próximos años.

Desde el Ayuntamiento se destaca que los hermanamientos forman parte de la propia historia de Calp, un municipio marcado tanto por la emigración de sus habitantes como por la llegada de población procedente de otros lugares que ha acabado integrándose plenamente en la localidad. En este sentido, el hermanamiento con El Puerto de Santa María constituye un ejemplo de esos lazos humanos e históricos que terminaron encontrando una expresión institucional.

A lo largo de las últimas décadas, Calp ha ido configurándose además como un municipio especialmente plural, con una importante presencia de residentes de origen europeo, así como de comunidades procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Córdoba, Granada o Ucrania, entre otros territorios. Esta realidad social da sentido a una política de hermanamientos que el Ayuntamiento quiere seguir desarrollando junto con la participación ciudadana.

En la actualidad, Calp cuenta con dos hermanamientos oficiales firmados y vigentes, uno con El Puerto de Santa María (Cádiz) y otro con Oppenheim (Alemania), este último en proceso de formalización dentro del programa europeo CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV, por sus siglas en inglés). Asimismo, el municipio mantiene relaciones en distintas fases con otras localidades, como Saint-Laurent-du-Var (Francia), cuyo hermanamiento se encuentra en tramitación avanzada, o Chornomorsk (Ucrania), en fase preliminar de estudio.

Dentro de este proceso participativo, se someten a consulta varias propuestas, entre ellas un viaje a la Feria del Vino Fino en El Puerto de Santa María; un viaje a Cabra para estudiar un posible nuevo hermanamiento vinculado a la comunidad egabrense residente en Calp; un viaje a la provincia de Granada para visitar los pueblos de origen de muchos andaluces asentados en el municipio y un viaje europeo a Saint-Laurent-du-Var y Oppenheim, orientado a reforzar el vínculo con Alemania y avanzar en la formalización del acuerdo con la localidad francesa.

La encuesta permitirá conocer el grado de conocimiento de la ciudadanía sobre los hermanamientos actuales, valorar su utilidad y definir qué actividades, destinos o líneas de trabajo deben priorizarse en el futuro. Además, el proceso incorpora un canal abierto para que cualquier vecino o vecina pueda proponer nuevas relaciones internacionales que considere de interés para el municipio.

La encuesta permanecerá abierta hasta el próximo 23 de abril.

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Este es el enlace a la encuesta.