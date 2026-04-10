Calp prepara un nuevo Plan de Empleo dotado con 286.279€

El Ayuntamiento de Calp pone en marcha una nueva edición del Plan de Empleo Local, dotado con 286.279 euros, con el objetivo de fomentar la inserción laboral de personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Esta convocatoria contempla la contratación temporal de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo para la realización de distintas tareas vinculadas a servicios municipales, como apoyo en obras, control de aforos e instalaciones, limpieza, así como reparación y mantenimiento de edificios públicos, entre otras funciones.

El proceso de selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso de méritos. En total, se ofertan 19 puestos de trabajo distribuidos de la siguiente manera: 3 conserjes de centros educativos, 3 conserjes de instalaciones deportivas, 10 operarios de limpieza y 3 vigilantes ambientales.

Para participar en el proceso, las personas aspirantes deberán estar inscritas en el Servicio Público de Empleo con una antigüedad mínima de seis meses ininterrumpidos, estar empadronadas en Calp a fecha 1 de enero de 2026 y haber cumplido los 16 años.

Dado el carácter social de este plan, orientado a la creación de empleo y a mejorar la empleabilidad de colectivos vulnerables, las bases priorizarán criterios sociales como ser beneficiario de ayudas de Servicios Sociales, pertenecer a una familia numerosa o encontrarse en situación de desempleo, entre otros.

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La publicación de las bases y la apertura del plazo de presentación de solicitudes está prevista en las próximas semanas.