Amor al mar: Calp inaugura una barandilla artística en homenaje a sus tradiciones

El Ayuntamiento de Calp ha inaugurado una nueva barandilla artística titulada “Amor al mar… amor”, creada por el artista Toni Marí, y ubicada en la calle Cronista Pedro Pastor Pastor, un enclave privilegiado con vistas a la playa del Arenal-Bol. Esta intervención continúa la línea iniciada con la barandilla de la playa de la Fossa, reforzando la conexión del municipio con el mar, pero ampliando en esta ocasión el homenaje a sus tradiciones y elementos más representativos.

Los símbolos de Calp

A lo largo de sus 54 metros, la estructura -fabricada en hierro galvanizado y pintada al horno—-recoge escenas y símbolos ligados a la identidad local, como las fiestas de Moros y Cristianos, los Bous al Carrer o la Semana Santa, junto a referentes arquitectónicos y patrimoniales como el Peñón, las ermitas, els Banys de la Reina, Casa Nova o los edificios diseñados por Ricardo Bofill. El proyecto ha contado también con la aportación del calpino Joaquín Roselló, autor de algunos de los textos integrados en la obra.

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La alcaldesa, Ana Sala, ha presidido el acto de inauguración y ha agradecido la implicación de todos los participantes en una iniciativa que, junto a la barandilla de la Fossa, ha supuesto una inversión cercana a los 42.000 euros. Por su parte, Toni Marí ha destacado que la obra busca que vecinos y visitantes se identifiquen con los elementos que definen Calp, en un homenaje global a su historia, su cultura y su vínculo con el mar.