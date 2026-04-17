El Ayuntamiento instala una nueva barandilla artística que homenajea a las fiestas locales

El Ayuntamiento de Calp ha instalado una nueva barandilla artística con el título “Amor al mar… amor” obra del artista Toni Marí. La instalación se ubica en la calle Cronista Pedro Pastor Pastor desde la que pueden contemplarse vistas a la playa del Arenal-Bol.

Si la primera barandilla diseñada por Toni Marí e instalada en la playa de la Fossa era un homenaje al vínculo de Calp con el mar y con el sector pesquero, la nueva instalación rinde homenaje a las fiestas tradicionales del municipio, así como a los iconos más representativos de Calp como el Peñón, la iglesia y ermitas, els Banys de la Reina, Casa Nova o los edificios de Bofill. De este modo a lo largo de la barandilla están representadas las fiestas de Moros y Cristianos, los Bous al Carrer o la Semana Santa calpina y los edificios más representativos.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha inaugurado esta obra de una extensión de 54 metros lineales y confeccionada en hierro galvanizado y pintada al horno. La alcaldesa ha agradecido a todos los implicados su colaboración para hacer realidad la iniciativa. Ambos proyectos, la barandilla de la Fossa y la de la calle Pedro Pastor, han tenido un coste aproximado de 42.000€.

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El acto ha contado con la presencia del artista de Xàbia Toni Marí, y del calpino Joaquín Roselló, que ha sido el artífice de algunos de los textos que aparecen en el arranque de la barandilla. Toni Marí ha señalado que en esta barandilla ha intentado plasmar lo más representativo de Calp, que “las personas que la vean sean capaces de identificarse y relacionarse con el mar, el Peñón, la arqueología, las fiestas….es un homenaje a las fiestas, a Calp en general”.