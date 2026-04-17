Visió sense fronteres realiza 235 cirugías de cataratas en una nueva campaña en Kenia

La ONG con sede en Calp, Visió sense Fronteres, acaba de regresar de Kenia donde ha llevado a cabo una nueva campaña de prevención de la ceguera. En esta ocasión han realizado un total de 235 cirugías de cataratas en Iten, localidad situada al oeste del país.

El equipo médico desplazado hasta Kenia ha estado formado por dos oftalmólogos, dos enfermeras, dos optometristas y un ayudante de quirófano. Entre las personas intervenidas, se encontraba una joven de 17 años con cataratas en ambos ojos sobrevenida de forma rápida debido a una diabetes descompensada que le había llevado a perder gran parte de la visión, así como un joven de 19 años con cataratas en un ojo con estrabismo.

Visió sense fronteres suele llevar a cabo una o dos campañas anuales en este país africano en el que existen muy pocos oftalmólogos, además de falta de material adecuado para realizar las intervenciones lo que conlleva a que la cobertura por esta afección sea muy baja. De hecho, se estima que el ratio de operaciones en este país se sitúa entorno a las 500 intervenciones por cada millón de habitantes al año frente a las 11.000 que se registran en países como España. En este sentido, recuerdan que la las cataratas suponen la primera causa de ceguera reversible en el mundo.

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Como en ediciones anteriores el Ayuntamiento de Calp colabora con Visió sense Fronteres en sus acciones solidarias.