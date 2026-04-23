Calp celebra este fin de semana el “Mig Any” fester

La Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor celebrará este fin de semana los actos del “Mig Any”, el ecuador festero que permitirá despedir a los cargos festeros de 2025 y dar la bienvenida a los nuevos capitanes, abanderada y alféreces.

El viernes las distintas “filaes” cenarán en las kábilas para iniciar posteriormente la xaranga en la plaza del Mosquit. El sábado será el día más importante de las fiestas. En la plaza Mayor de Calpe se celebrará, a las 20:30 horas, el acto más esperado: el cambio, despedida y presentación de cargos festeros de 2025 y 2026.

Cartel del “Mig Any” fester / INFORMACIÓN

Este será el momento en que Adrián Romero y Fini Ortiz de la Filà Tuareg, y Ángel García y Estefanía Moll de la Filà Mozárabes, se despedirán como Capitán Moro y Favorita y Capitán Cristiano y Primera Dama respectivamente, para dar paso a los Capitanes de 2026, José Luis Moreno y Victoria Ivars de la Filà Berberiscos y Juan Luis Quero y Rosa González de la Filà Marins Corsaris.

Otro de los cargos relevantes es el de Abanderada de la Asociación de Moros y Cristianos que este año recaerá en Ainhoa Sevila de la Filà Cavallers Templaris que tomará el relevo de Celia González de la Filà Berberiscos. En cuanto a los alféreces cristiano y moro, Marc Císcar de Marins Corsaris y Marc Sala de la Filà Berberiscos, pasarán el testigo a Nacho Aguirre de la Filà Cavallers Templaris y Tonet Rodríguez de la Filà Califach.

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El domingo se iniciará con el tradicional concurso de paellas en la calle Conde de Altea. Por la tarde se celebrará el desfile infantil de cabos y escuadras y después una gran traca infantilpondrá fin al Mig Any Fester. Este Mig Any está organizado por la Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor que preside Rocío Pastor.