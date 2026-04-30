Calp impulsa su primer campamento municipal de verano con 290 plazas y precios asequibles

El Ayuntamiento de Calp lanza por primera vez un Campamento de Verano Municipal en 2026, una iniciativa pionera en el municipio que da respuesta a una demanda histórica de las familias y sitúa a Calp en línea con el resto de localidades de la comarca, donde este tipo de oferta pública ya es habitual.

El campamento, contará con un total de 290 plazas, de las cuales 250 serán de carácter general y 40 estarán destinadas a menores en situación de vulnerabilidad económica, financiadas a través del Plan Corresponsables, garantizando así el acceso universal a la actividad.

Cartel campamento municipal / INFORMACIÓN

El servicio de carácter genérico ha sido adjudicado a la empresa local Ifac Experience SL, con un contrato por valor de 103.818 euros (IVA incluido). En cuanto al precio, el Ayuntamiento asumirá el 30% del coste, mientras que el 70% restante será abonado por las familias, fijando un precio público de 29,90 euros semanales o 269,10 euros por el campamento completo (9 semanas).

El programa se desarrollará del 29 de junio al 28 de agosto, con una duración total de 9 semanas (excepto el 5 de agosto, festivo), en horario de 8:30 a 14:15 horas, facilitando la conciliación familiar durante el periodo estival.

Dirigido a niños y niñas de entre 4 y 13 años (nacidos entre 2013 y 2022), el campamento ofrecerá una amplia programación basada en actividades multideportivas, talleres y uso de todas las instalaciones deportivas municipales, incluida la piscina.

Además, se establecen medidas de apoyo como un 15% de descuento para familias numerosas y monoparentales y menores con un grado de diversidad funcional igual o superior al 33%.

La reserva de plaza e inscripción podrá realizarse de forma online, a través del formulario habilitado en la web de esportscalp.es, o presencialmente en la Piscina Municipal. Tendrán prioridad las personas empadronadas en Calp con una antigüedad mínima de dos años.

El calendario de inscripción será el siguiente:

20 de mayo, a las 9:00 h : empadronados (inscripción al campamento completo).

: empadronados (inscripción al campamento completo). 21 de mayo, a las 9:00 h : empadronados (inscripción semanas sueltas).

: empadronados (inscripción semanas sueltas). 25 de mayo, a las 9:00 h: no empadronados.

Una vez realizada la solicitud, el Ayuntamiento verificará los datos en un plazo de entre 24 y 72 horas. Tras la confirmación de plaza recibida por correo electrónico, el pago podrá efectuarse a partir del 1 de junio de 2026, tanto de forma telemática (a través de la sede electrónica), como presencial en la OAC.

Noticias relacionadas

Este servicio contará con 40 plazas dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad económica que estarán exentas del pago de la tasa. El campamento se celebrará en horario de 9:00h a 14:00h y estará destinado a escolares de primaria y secundaria. Esta parte del proyecto ha sido adjudicada a la empresa Creactiva SL, por un importe de 18.234,70€.