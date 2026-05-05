Calp celebra la tercera edición del Día de Europa con una jornada multicultural y festiva

El Ayuntamiento de Calp, a través del programa BELC (“Construir Europa con las autoridades locales”), celebrará el próximo sábado 9 de mayo la tercera edición del Día de Europa, una cita que se ha consolidado como un espacio de encuentro para la población calpina, que cuenta con una amplia y diversa comunidad de residentes europeos La jornada incluirá actos institucionales y una paella popular abierta a toda la ciudadanía.

Los actos comenzarán a las 11 h en la Plaza Colón con la izada de la Bandera de Europa. A continuación, la celebración se trasladará a la zona de la Calalga. Allí las 13 h tendrá lugar la lectura del manifiesto del Día de Europa en varios idiomas europeos, poniendo de relieve la diversidad cultural que caracteriza a la población calpina.

La jornada continuará a las 13:30 horas en el parking de la Calalga con la degustación de una paella gigante, un almuerzo popular concebido para fomentar la convivencia entre residentes y visitantes. La comida estará amenizada por música en directo a cargo de la Supertonica Band, que aportará un ambiente festivo y participativo.

Desde la Concejalía BELC se invita a todas las asociaciones europeas del municipio, así como a la ciudadanía en general, a sumarse a esta celebración. “Es un placer volver a compartir este evento que nos reúne a todas y todos los europeos para celebrar juntos este día”, destaca el concejal responsable del programa BELC Marco Bittner.

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El Día de Europa en Calp es una iniciativa del Ayuntamiento y del programa BELC que busca conmemorar los valores de paz cooperación y unidad en Europa. En su tercera edición, el evento se reafirma como un punto de encuentro para la diversa comunidad europea que reside en el municipio. El Día de Europa se celebra cada 9 de mayo desde 1985 en conmemoración de la Declaración Schuman, considerada el punto de partida del proyecto de integración europea.