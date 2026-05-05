Calp consigue por primera vez cinco banderas azules para sus playas

Las playas Puerto Blanco y del Racó de Calp consiguen la Bandera Azul por primera vez y las de la Fossa, Arenal – Bol y la del Cantal Roig revalidan un año más este distintivo de calidad.

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha notificado al Ayuntamiento de Calp la decisión de la Fundación por la Educación Ambiental (FEE) a través de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Se trata de la primera ocasión en que el municipio calpino consigue cinco banderas azules para sus playas.

Playa de Puerto Blanco Calp. / INFORMACIÓN

Este reconocimiento internacional acredita la excelente calidad del agua de una playa, además de ser un premio al esfuerzo público y ciudadano por cumplir los criterios exigidos de legalidad, accesibilidad, sanidad, educación ambiental, limpieza y seguridad de las playas.

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Además, de este logro hay que destacar que la playa de la Fossa revalida este reconocimiento por 39º año consecutivo, reafirmando su compromiso con la calidad ambiental y la gestión sostenible del litoral.