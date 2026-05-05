Calp consigue por primera vez cinco banderas azules para sus playas
Este reconocimiento internacional acredita la excelente calidad del agua además de ser un premio al esfuerzo público y ciudadano
Las playas Puerto Blanco y del Racó de Calp consiguen la Bandera Azul por primera vez y las de la Fossa, Arenal – Bol y la del Cantal Roig revalidan un año más este distintivo de calidad.
La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha notificado al Ayuntamiento de Calp la decisión de la Fundación por la Educación Ambiental (FEE) a través de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Se trata de la primera ocasión en que el municipio calpino consigue cinco banderas azules para sus playas.
Este reconocimiento internacional acredita la excelente calidad del agua de una playa, además de ser un premio al esfuerzo público y ciudadano por cumplir los criterios exigidos de legalidad, accesibilidad, sanidad, educación ambiental, limpieza y seguridad de las playas.
Además, de este logro hay que destacar que la playa de la Fossa revalida este reconocimiento por 39º año consecutivo, reafirmando su compromiso con la calidad ambiental y la gestión sostenible del litoral.
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