El Ayuntamiento de Calp impulsará una campaña de concienciación dirigida a ciclistas y equipos ciclistas para reforzar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Calp, a través de la Concejalía de Turismo, diseñará una campaña de concienciación dirigida a ciclistas, cicloturistas y equipos ciclistas con el objetivo de reforzar la seguridad vial y promover una circulación responsable tanto en vías urbanas como interurbanas.

Esta iniciativa surgió durante la primera reunión de la mesa de trabajo denominada de creación de producto turístico que se ha constituido dentro del Consejo Municipal de Inteligencia Turística, Desarrollo Económico Local y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Calp, a la que se ha sumado la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana (FCCV)

La campaña estará especialmente orientada a las personas usuarias de la bicicleta, con una atención específica a los cicloturistas extranjeros que pasan temporadas en la zona. El objetivo es facilitar información clara sobre la normativa viaria aplicable a la circulación en bicicleta, y contribuir a prevenir conductas de riesgo, mejorando así la seguridad de ciclistas y del conjunto de usuarios.

La propuesta comenzó a perfilarse en una reunión celebrada en Valencia en la que participaron por parte del Ayuntamiento de Calp la concejala de Planificación Turística, Mireia Ripoll; el concejal de Promoción Internacional, Marco Bittner; la técnica de Turismo, Sandra Pastor; el presidente de la FCCV, Quique Gutiérrez; el responsable de la Comisión de Ciclismo de Carretera, Jaume Mora; y el responsable de la Comisión de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, Antonio Moreno.

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Con esta acción, el Ayuntamiento de Calp refuerza su estrategia de promoción del cicloturismo como producto turístico de calidad, al tiempo que impulsa medidas orientadas a la convivencia y a la seguridad vial. El municipio continúa así avanzando en su posicionamiento como destino ciclista de referencia, fomentando un modelo basado en la sostenibilidad, la responsabilidad y el respeto entre todos los usuarios de la carretera. En las próximas semanas se reunirá de nuevo la mesa de trabajo para seguir avanzado en el desarrollo de esta iniciativa.