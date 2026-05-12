Calp prepara una nueva edición de FiraCalp cargada de actuaciones

Vuelve una nueva edición de FiraCalp, la feria de gastronomía y comercio de la ciudad del Peñón, que se celebrará del 21 al 24 de mayo en la plaza Mayor organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Calpe.

La feria, que alcanza su decimosexta edición contará este año con 21 stands de restaurantes, 3 de cafeterías y 2 de coctelerias y además refuerza su parte comercial con la participación de 6 comercios que exhibirán sus productos.

Los hosteleros ofertarán cuatro tapas y un postre por caseta, que se ofrecerán a precios populares. La oferta gastronómica es muy variada, desde los tradicionales y reconocidos arroces calpinos o frituras de pescado a exquisitos platos gourmet, todo ello marinado con una selección de vinos sugeridos por cada restaurador. Este año se celebra también de nuevo el Concurso a la mejor tapa de la feria que será votada por el público asistente.

Programación FiraCalp 2026 / INFORMACIÓN

Las capitanías de moros y cristianos 2026, Filà Berberiscos y Filà Marins Corsaris, participarán en FiraCalp con la gestión de las barras, los beneficios que obtengan se destinarán a la organización de las fiestas de este año.

Junto a todo esto tendrán lugar todos los días actividades paralelas como actuaciones musicales y de danza, demostraciones de coctelería, teatro infantil, pasacalles, discomóvil, catas de vino, exhibición de zumba para niños y adultos, talleres de batidos, firma de libros, animación infantil, etc.

Pero además a lo largo de los cuatro días de feria el púbico podrá disfrutar de actuaciones como la orquesta Gran Babylon o los espectáculos “Tributo a Amaral” y LOVG “Rosas Kamikaces”, “Tributo a Fito y los Fitipaldis” y “Tributo a Sergio Dalma”. Las asociaciones locales estarán representadas con la escuela de flamenco de la Casa de Andalucía, Alba Pérez, Calpe Salsea, la escuela de música y danza de la Unió Musical de Calp, Asocolca, la Asociación de Moros y Cristianos o diversos dj’s locales.

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La feria abrirá sus puertas el jueves 21 de mayo a las 19 horas y se prolongará hasta el domingo. Este certamen ha congregado en ediciones anteriores a 12.000 personas a lo largo de sus cuatro días. Esta es una feria en la que los visitantes tienen la oportunidad de degustar, en plato pequeño, a modo de tapa, el buen hacer de los restauradores calpinos, tomar alguna copa, un helado y conocer algunas de las propuestas comerciales que existen en la localidad. Fira Calp es una feria consolidada, un gran escaparate para la difusión y promoción de dos de los grandes activos locales: la hostelería y el comercio calpino.