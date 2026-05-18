El Ayuntamiento de Calp aprueba su Plan Acústico Municipal

El pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado el Plan Acústico Municipal (PAM), un documento estratégico local que evalúa y gestiona el ruido ambiental en el municipio y que contempla medidas correctoras. Todo ello con el fin de mejorar la calidad acústica de Calp.

Se trata de un plan que se elabora en cumplimiento de la Ley de Protección contra la contaminación acústica que obliga a que los municipios de más de 20.000 habitantes elaboren un plan acústico municipal.

Para la elaboración del PAM se han elaborado mapas de ruido y se han realizado mediciones acústicas en diferentes zonas de la localidad tanto en invierno como en verano que han determinado que la principal fuente de ruido en el municipio es el tráfico rodado.

Precisamente una de las medidas que contempla el plan para mejorar la calidad acústica de Calp, es actuar sobre estas fuentes causantes de contaminación acústica como el incremento de los controles e inspecciones, control de la velocidad de circulación en viales urbanos, fomento del transporte público y no motorizado o la propuesta de peatonalizar determinadas calles del municipio, entre otras.

También se prevé potenciar las labores de vigilancia y control de cumplimiento de los niveles de emisión sonora contemplados en la homologación de vehículos y motocicletas así como la sustitución de firmes con pavimento absorbente de ruido.

Otra de las medidas que propone el plan es la evaluación de zonas acústicamente saturadas (ZAS), consideradas así por el impacto acústico causado por la existencia de numerosas actividades recreativas, espectáculos o establecimientos públicos, la actividad de las personas que los utilizan y el ruido del tráfico en dichas zonas. En este sentido, el PAM plantea un estudio específico en dos zonas concretas donde se ha observado mayor nivel acústico por este tipo de actividades como es la Calle Castellón de la Plana, que es actualmente ZAS así como la calle La Niña con calle Alemania, donde se localizan destacadas zonas de ocio nocturno. El Plan Acústico Municipal establece que en las zonas ZAS se deberán promover propuestas por parte del Ayuntamiento para reducir el impacto acústico por las actividades de ocio. En cualquier caso, existe la posibilidad de ampliar la declaración de zona ZAS a otras áreas del municipio en las que se llegue a detectar una elevada contaminación acústica por ocio nocturno.

Así mismo, este documento propone llevar a cabo campañas de formación, información y sensibilización tanto para personal del consistorio como para toda la población sobre la problemática asociada a la contaminación acústica.

Además, se incluye también en este documento estratégico introducir en las licitaciones de prestación de servicios de recogida de limpieza y jardinería la exigencia del uso de maquinaria eficiente según los criterios acústicos y contemplar la

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obligatoriedad de realizar un mantenimiento preventivo adecuado, fomentar el análisis y compra de los nuevos sistemas y tecnologías menos ruidosas así como el estudio de realización de operaciones ruidosas en horarios menos críticos, entre otras.