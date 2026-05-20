El Ayuntamiento de Calp aprueba inversiones de más de 4 millones de euros

El pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado una modificación de crédito procedente del remanente de tesorería con el fin de destinar 4.049.728,98 euros a nuevas inversiones en el municipio. La iniciativa ha sido aprobada por el equipo de gobierno (Somos Calpe – Psoe y Compromís) y ha contado con la abstención de la concejala no adscrita Paqui Solivelles y del PP y los votos en contra de Defendamos Calpe.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha destacado que a través de este remanente se atenderán numerosas iniciativas demandadas por la ciudadanía y ha puesto el acento en inversiones en centros educativos y en las ayudas económicas, algunas de nueva creación y otras que ven su cuantía incrementada.

En este sentido, una de las inversiones más destacadas son 300.000 euros que irán destinados a ayudas para paliar el incremento de costes energéticos y combustibles; en concreto a la Cofradía de Pescadores y en concurrencia competitiva a las empresas locales, con el fin de mitigar el fuerte impacto que el encarecimiento de la energía y el gasoil sigue teniendo en su actividad diaria. Así mismo, se incrementan las ayudas al transporte de estudiantes en 50.000 euros así como las subvenciones a las escuelas deportivas en 25.000 euros. Y se incluye, así mismo, las ayudas a la rehabilitación de fachadas en el casco antiguo con 30.000 euros y en las comunidades de vecinos con 70.000 euros.

Por otro lado, se invertirán 102.000 euros en la creación de pistas públicas de pádel y en la instalación de zonas de sombra en los patios escolares, dos actuaciones ampliamente demandadas por la ciudadanía calpina. También se ha contemplado 196.0000 euros para la contratación de un servicio de limpieza que reforzará la limpieza de los centros educativos, instalaciones deportivas, parques y jardines y aseos públicos.

Junto a estas partidas se han previsto otras destinadas a las instalaciones deportivas y educativas como una específica para llevar a cabo reparaciones en estos centros (69.000 euros), renovación de la superficie de la pista azul (74.593,85 euros), sustitución de puertas del pabellón Domingo Crespo (49.327,85 euros), ampliación del vallado del campo de fútbol Esplai Parc (26.000 euros), la sustitución del vallado exterior de la escuela infantil (60.000 euros), adecuación de patios escolares (80.000 euros) o la sustitución de vallas, vinilos y persiandas (43.000 euros), entre otras.

Además, el Ayuntamiento de Calp ha previsto a través de esta modificación de crédito una partida de 401.722 euros, con la que asumirá la totalidad de los costes de construcción del Museu de la Festa. Esa cantidad iba a ser financiada en un principio por los fondos Next Generation, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El coste de construcción del proyecto asciende a 1.531.720,85 euros. Finalmente se financiarán con estos fondos europeos la redacción del proyecto que asciende a 46.787,58 euros. Así mismo, se ha previsto otra partida con cargo al remanente de tesorería de 197.825,32 euros para el equipamiento de este museo.

También se amplía la adquisición de cámaras de vigilancia con una nueva partida de 124.829,21 euros, entre otras actuaciones.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha señalado que “no existe planificación ni orden” en esta medida así como las prioridades de inversiones en el equipo de gobierno. En este sentido, ha criticado que se hayan aprobado en plenos anteriores otras inversiones antes que invertir en centros educativos como la adquisición de las Galerías Oltra, el patrocinio de un equipo ciclista o la inversión en un refugio para gatos.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP Miguel Crespo ha indicado que el equipo de gobierno es “incapaz de confeccionar un presupuesto municipal adecuado gobernando a base de remanente conformado por un listado de caprichos”. Crespo ya había anunciado al inicio del pleno que su formación se abstendría en todos los puntos por haber solicitado que esta sesión plenaria se suspendiera al no haber podido asistir un concejal de la formación por encontrarse hospitalizado y no haber recibido la autorización para su participación telemática.

El portavoz del grupo municipal socialista Guillermo Sendra ha defendido las inversiones previstas en el remanente y ha insistido en que estas responden a las necesidades de la ciudadanía calpina. En este sentido, ha indicado que “destacar unas necesidades frente a otras y de alguna manera menospreciar otras demandas me parece pura demagogia. Este dinero es resultado de un remanente del presupuesto anterior, o bien se deja guardado o bien se atienden a demandas de ciudadanos que viven aquí”.

El portavoz del equipo de gobierno y de Compromís, Ximo Perles, ha recalcado que desde el Ayuntamiento de Calp se ha estado invirtiendo con anterioridad en centros educativos y ha recordado el contrato de mantenimiento y reparación en estas instalaciones, puesto en marcha el año pasado, con un coste de 120.000 euros al año.

La portavoz de Somos Calpe Rebeca Merchán ha señalado que esta modificación de crédito “avalada por los informes de intervención nos permite movilizar recursos para las necesidades reales de Calp que son muchísimas, tanto deportes, como educación, servicios sociales, cultura, fiestas, participación ciudadana…” y ha destacado que esta medida tiene “equilibrio entre inversión y mantenimiento, entre grandes proyectos y las necesidades cotidianas”.

La concejal no adscrita Paqui Solivelles ha cuestionado las prioridades de las inversiones incluidas en la modificiación de crédito. “No voy a cuestionar la necesidad de incorporar el remanente al presupuesto para atender las necesidades que claramente nos pueden hacer falta pero sí el tema de las prioridades; por supuesto en relación a las medidas de educación todo esto es prioritario y quizá debería haber ido en un remanente individual”, ha señalado.

Modificación de la tasa de la basura

El pleno ha aprobado, por otro lado, de forma inicial la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la recogida domiciliaria de basura. Esta revisión implica una reducción del 18 % en este tributo para las viviendas particulares, tras el incremento registrado el año pasado por la entrada en vigor de la nueva ley estatal de Residuos —derivada de una directiva europea—, que obligaba a que la gestión municipal de los residuos no fuera deficitaria. Es decir, los ayuntamientos han recaudar mediante la tasa de basura el 100 % del coste del servicio.

Así mismo, con esta nueva revisión se incrementará un 5% la tasa a las actividades comerciales, a las que no les afectó el incremento de la tasa en la anterior actualización, y se aplica una tarifa específica para las viviendas turísticas de 40 euros por plaza además de abonar la tasa de basura correspondiente según la zona en la que se ubiquen.

La alcaldesa ha indicado que esta actualización es “más justa y adecuada al momento, repartida entre todos” y ha indicado que puede sufrir modificaciones en el futuro.

Para el cálculo de la tasa se sigue teniendo en cuenta las nueve zonas en la que se dividió el municipio (en base a la valoración catastral) que quedan del siguiente modo:

A VIVIENDAS USO RESIDENCIAL:

Zona 1 – Pou Roig: 132,73

Zona 2 – Diseminados: 183,48

Zona 3 – Casco/Ensanche: 182,74

Zona 4 – Mascarat: 140,77

Zona 5 – Urbanizaciones: 192,64

Zona 6 – Manzanera: 210,65

Zona 7 – Litoral Puerto: 144,88

Zona 8 - Litoral: 145,14

Zona 9 – Salinas: 151,82

B VIVIENDAS USO TURÍSTICO: cuota fija como vivienda de uso residencial según la zona en la que se ubique + 40 euros por plaza

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El punto ha sido aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y ha contado con los votos en contra de Defendamos Calpe, las abstenciones de PP y la concejala no adscrita Paqui Solivelles.