El Ayuntamiento de Calp requiere a la Generalitat para que continúe con la tramitación de la desclasificación de Garduix, Pla Feliu y Ràfol

En el pleno de julio de 2025, el Ayuntamiento de Calp aprobó el inicio de la tramitación de la modificación de los sectores denominados Garduix I y II, Pla Feliu I y II y Ràfol I y II, actualmente clasificados como urbanizables, con la finalidad de proceder a su recalificación como zonas verdes y suelos dotacionales. Un mes después, se remitió un escrito a la Comisión Territorial de Urbanismo, como órgano sustantivo, adjuntando el borrador del Plan y el Documento Inicial Estratégico, para que iniciara la tramitación de la fase ambiental.

El inicio de la fase ambiental y del proceso de consultas a administraciones públicas y público interesado corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica, dependiente de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental Estratégica de la Generalitat Valenciana. El Ayuntamiento tiene constancia de que se ha solicitado informe a diversos organismos competentes, sin que algunos de ellos hayan respondido en el plazo establecido por la ley.

Una vez transcurrido el plazo de consultas sin que los organismos competentes hayan emitido sus informes, el Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica tiene la obligación legal de impulsar el procedimiento. Desde el Ayuntamiento se considera que la demora en la emisión de dichos informes, unida a la falta de actuación por parte del órgano ambiental, deja al Consistorio en una situación de indefensión.

Por ello, el Ayuntamiento ha presentado un requerimiento al Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica para que, en el plazo más breve posible, continúe la tramitación del expediente de modificación del PGOU de Calp relativo al cambio de clasificación de los terrenos situados en los sectores Garduix I y II, Pla Feliu I y II y Ràfol I y II.

Asimismo, se ha comunicado al Servicio de Evaluación Ambiental que, si transcurridos tres meses desde la recepción del requerimiento no se emite respuesta, el Ayuntamiento quedará habilitado para interponer un recurso contencioso-administrativo por inactividad de la Administración.

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Los sectores de Ràfol I y II, Pla Feliu I y II y Garduix I y II conforman un gran pulmón verde de más de 300.000 metros cuadrados en una zona de urbanizaciones residenciales. Estos sectores ya aparecían en el PGOU de 1998 como suelo urbanizable; sin embargo, se trata de terrenos rústicos no programados desde hace 27 años, por lo que la normativa permite a la Administración proceder a su desclasificación. El Ayuntamiento aprobó en pleno su desclasificación como suelo urbanizable, aunque la continuidad de la tramitación corresponde ahora a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana.