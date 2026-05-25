50 negocios de Calp reciben el distintivo “Somos Turismo Accesible”

Un total de 50 negocios calpinos han recibido el certificado “Somos Turismo Accesible”, un distintivo que acredita que estas empresas ofrecen instalaciones y servicios adaptados para todas las personas. Calp da así un paso más en su apuesta para convertirse un destino turístico accesible.

La concejala de Planificación Turística, Mireia Ripoll, junto con la concejala de Participación ciudadana, Rebeca Merchán, acompañadas por el presidente de AEMCO, Santi Ferrer, y de Sandra Dobal, en representación de ADICALP (Asociación de Personas con Discapacidad de Calp), entregaron estos distintivos en un acto que tuvo lugar el sábado en la Plaza Mayor dentro del programa de FiraCalp.

Esta es la segunda ocasión en que se otorgan estos certificados a empresas de Calp. El año pasado recibieron este distintivo 17 establecimientos, principalmente alojamientos turísticos, así como las dos oficinas de turismo de Calp además del punto de información turística de la playa de la Fossa, que cumplían con criterios en materia de accesibilidad. Ahora se añaden a esta lista 50 negocios más, la mayoría restaurantes así como algunos comercios.

Se trata del Restaurante La Piemontesa Fusión, Restaurante El Escorial, Restaurante Costa, Cafetería Aryel, Restaurante Audrey’s, Restaurante del Real Club Náutico, Baguet Bicycle Center, Cafetería MyMercat, La Flor del Café, Burguer King, Bar Cometa, Restaurante Zafra, Gastro Bar Bohuma, Restaurante Bambero, Restaurante Sabores de Oriente, Restaurante El Toro, Cafetería Yummy, Bar El Rincón, Restaurante Coral Beach Les Bassetes, Restaurante T Pompierke, Restaurante Pizzería Da Vitorio, Restaurante Heladería Topacio III, Restaurante Abiss, Restaurante Centro Cívico, Restaurante Tu Capricho, The Coffee Box, el Faro Blanco, Skybar Hotel Suitopía, Restaurante Cantonet, Cafetería – Heladería Amara, Restaurante El Faro del Puerto, Restaurante Arrocería El Andaluz, Restaurante El Chiringuito, Restaurante la Fosa, Restaurante Tequilas, KFC Calpe, Restaurante MacDonalds, Restaurante La Piemontesa, Restaurante 78 Sabores y Copas, Restaurante El Peñón, Restaurante La Lonja, Restaurante Ummami, Beauty Salon A.R.T., Supermercado Charter (Consum), Plusholidays Calpe, Mrdog Calpe, Jet Construction & services Costa Blanca SL, Viva Cars Calpe, Servtoix Calpe e Ifach Óptica y audio.

El distintivo “Somos Turismo Accesible”, impulsado por Equalitas Vitae, reconoce a empresas que cumplen criterios de accesibilidad y facilita a las personas con necesidades específicas la identificación de espacios adaptados. Todos los establecimientos certificados forman parte del Destino Turístico Calpe Accesible de Equalitas Vitae, que ofrece información detallada, descriptiva y objetiva sobre las condiciones de accesibilidad de cada recurso turístico.

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Esta iniciativa se ha desarrollado dentro del proyecto de formación y sensibilización del turismo inclusivo y accesible contemplado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Calp en el marco del Plan de Recuperación, Tranformació y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea - Next Generation.