La Casa de Cultura de Calp lanza una campaña para adaptar su programación a los gustos de los usuarios

La Casa de Cultura de Calp ha puesto en marcha una campaña participativa con el objetivo de conocer de primera mano las preferencias, intereses y gustos de sus usuarios.

Esta iniciativa busca abrir un canal directo de comunicación con la ciudadanía para mejorar la oferta cultural del municipio. Para facilitar la participación, la entidad ha puesto a disposición de los vecinos la dirección de correo electrónico infocultura@ajcalp.es.

El equipo técnico del área de Cultura utilizará estos resultados como base estadística para elaborar y diseñar las futuras programaciones. / INFORMACIÓN

A través de este canal, los interesados podrán remitir un breve cuestionario centrado en sus hábitos e inquietudes culturales. La información y los datos que se recopilen a través de estas encuestas serán fundamentales para la gestión del centro. El equipo técnico del área de Cultura utilizará estos resultados como base estadística para elaborar y diseñar las futuras programaciones y actividades de la localidad, garantizando así una oferta más cercana y atractiva para el público.

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Desde la Casa de Cultura se anima a todos los usuarios y residentes a colaborar en esta campaña, recordando que su opinión es clave para construir una agenda cultural dinámica, variada y adaptada a las necesidades reales de Calp.