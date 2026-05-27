La Casa de Cultura de Calp lanza una campaña para adaptar su programación a los gustos de los usuarios
El centro habilita un correo electrónico para recibir cuestionarios sobre preferencias culturales
La Casa de Cultura de Calp ha puesto en marcha una campaña participativa con el objetivo de conocer de primera mano las preferencias, intereses y gustos de sus usuarios.
Esta iniciativa busca abrir un canal directo de comunicación con la ciudadanía para mejorar la oferta cultural del municipio. Para facilitar la participación, la entidad ha puesto a disposición de los vecinos la dirección de correo electrónico infocultura@ajcalp.es.
A través de este canal, los interesados podrán remitir un breve cuestionario centrado en sus hábitos e inquietudes culturales. La información y los datos que se recopilen a través de estas encuestas serán fundamentales para la gestión del centro. El equipo técnico del área de Cultura utilizará estos resultados como base estadística para elaborar y diseñar las futuras programaciones y actividades de la localidad, garantizando así una oferta más cercana y atractiva para el público.
Desde la Casa de Cultura se anima a todos los usuarios y residentes a colaborar en esta campaña, recordando que su opinión es clave para construir una agenda cultural dinámica, variada y adaptada a las necesidades reales de Calp.
- Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
- Educación avisa de que habrá sanciones para los profesores que se nieguen a corregir los exámenes de Selectividad
- La ruta costera de Alicante que combina senderismo fácil y chapuzones en calas secretas: perfecta para el calor
- Los sindicatos mayoritarios de Educación ponen en manos de sus servicios jurídicos el acuerdo salarial del Consell con CSIF y ANPE
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Cascada de bajas de profesores afiliados de CSIF y ANPE de Alicante en rechazo al acuerdo salarial con Educación
- Fallece en Alicante el doctor José López Gálvez a los 77 años de edad
- Premios Laik INFORMACIÓN