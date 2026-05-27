El nuevo instituto de Calp abrirá sus puertas el 7 de enero de 2027

El nuevo instituto de educación secundaria de Calp, el IES Les Salines, abrirá sus puertas el 7 de enero de 2027. Así lo han acordado esta mañana, tras visitar las obras del centro, el inspector de Educación de la Dirección Territorial de Educación de Alicante, Andreu Almiñana, el técnico de la Unidad Técnica de Construcciones de la Dirección Territorial de Educación de Alicante José David Gras, el director del IES Les Salines, Moisés Pastor, y parte del equipo directivo, representantes de la empresa constructora Vialterra Infraestructuras S.A. así como la alcaldesa de Calp, Ana Sala, y la concejala de Educación, Mariola Mulet.

En la visita han comprobado el avanzado estado de las obras y pese a que el centro podría abrir antes se ha optado por que el curso se reanude en las nuevas instalaciones el 7 de enero, una vez estén todos los trabajos acabados y con el fin de evitar posibles imprevistos que pudieran surgir. Las obras se están desarrollando conforme a la planificación prevista y, en este sentido, se estima que en diciembre tenga lugar la recepción de los trabajos.

Responsables de Educación, del centro y del Ayuntamiento comprueban el estado de ejecución de las obras. / INFORMACIÓN

De esta manera, el alumnado del IES Salines comenzará el próximo curso 2026/2027 en las aulas provisionales que fueron habilitadas en una parcela municipal a la espera de que finalizaran las obras del nuevo instituto y se prevé que el traslado del mobiliario y material a las nuevas instalaciones tenga lugar durante las vacaciones de Navidad.

La empresa adjudicataria de los trabajos de construcción se encuentra en estos momentos rematando la instalación por dentro. En dos semanas espera terminar las fachadas del edificio y continuará con los trabajos de urbanización del exterior que consistirán en el asfaltado, pavimentación así como habilitar las zonas de vegetación y riego.

“Queremos que las cosas se hagan bien y que cuando empiece el curso en el instituto esté todo acabado y en perfecto funcionamiento. Es una infraestructura muy esperada y debemos garantizar que el alumnado y el profesorado puedan iniciar la actividad con total normalidad y seguridad “, ha destacado la concejala de Educación Mariola Mulet.

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Por su parte, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha destacado que: “los trabajos se han desarrollado según lo previsto y en tan sólo unos meses será realidad un proyecto, que era para nosotros una prioridad absoluta y por el que tanto hemos luchado a lo largo de tantos años; es una gran noticia para Calp y un paso decisivo para ofrecer a nuestro alumnado las instalaciones modernas y dignas que merece”.