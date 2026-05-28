Calp es el primer municipio de Europa en certificar su resiliencia climática bajo el nuevo estándar ISO 14092:2026 

El Ayuntamiento de Calp ha marcado hoy un hito en la gestión ambiental municipal al recibir, de manos de Bureau Veritas, la certificación que acredita el cumplimiento de su Plan de Adaptación al Cambio Climático (PACC), elaborado por GO2 by Global Omnium, con la norma internacional ISO 14092:2026 sobre la planificación de la adaptación climática para gobiernos locales. Este reconocimiento convierte a Calp en el primer municipio europeo en verificar su estrategia climática bajo este nuevo estándar, consolidando su liderazgo en la adaptación real y efectiva frente al calentamiento global.

El éxito de este proceso reside en la colaboración con GO2 by Global Omnium, responsables del diseño de este Plan, aprobado inicialmente en 2023, cuando el municipio ya se alineó con la versión anterior de la norma, ISO/TS 14092:2020. Este año, Calp ha dado un paso más al actualizar su estrategia para cumplir con los requisitos del nuevo estándar de 2026, diseñado para transformar los compromisos climáticos en planes ejecutables y verificables.

Un elemento diferenciador en esta estrategia ha sido el uso de tecnología de vanguardia basada en la metodología GoESG.

Esta metodología no se limita a la evaluación técnica, sino que permite evaluar de forma cualitativa y cuantitativa los riesgos específicos del territorio, traduce la adaptación climática a un lenguaje de rentabilidad social, integra el binomio de valor e impacto en la planificación estratégica municipal y permite un seguimiento riguroso y externo de la implantación de las medidas.

El PACC actual de Calp no es solo una declaración de intenciones, sino un documento estratégico que identifica 51 riesgos climáticos específicos y define 90 actuaciones concretas. Estas medidas están diseñadas para combatir desafíos críticos como la escasez hídrica y las temperaturas extremas, la subida del nivel del mar y las lluvias torrenciales, la pérdida de biodiversidad tanto terrestre como marina, el estancamiento económico y la dependencia energética.

La obtención de la certificación ISO 14092:2026 refuerza el compromiso del Consistorio con una Gobernanza Responsable basada en el Valor Público. Al adoptar este estándar, Calp asegura que su enfoque no es puramente técnico, sino que está orientado a generar un impacto positivo real en la ciudadanía y en el entorno natural.

Noticias relacionadas

Con este paso decisivo, Calp no solo protege su patrimonio natural y económico frente a los desastres naturales, sino que establece un modelo de gestión exportable a otras administraciones locales. La combinación de la visión del Ayuntamiento de Calp y la capacidad tecnológica de GoESG de GO2 by Global Omnium demuestra que es posible anticiparse a los riesgos con rigor científico, transformando la vulnerabilidad en una oportunidad estratégica para garantizar el bienestar futuro de todos sus ciudadanos.