La Policía Local de Calp salva la vida de una mujer gracias a los nuevos desfibriladores

Hace menos de un mes, la Policía Local de Calp incorporó desfibriladores móviles a sus vehículos. Ayer, esta iniciativa demostró su eficacia al salvar la vida de una mujer .

La Central de la Policía Local recibió un aviso a través del 112, informando que la mujer se encontraba tendida en el suelo de su cocina y necesitaba asistencia médica urgente. Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a una persona realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la víctima, que yacía en posición de cúbito supino.

Un agente de la Policía Local colocó y utilizó un desfibrilador externo semiautomático (DESA), realizando la primera descarga eléctrica. Poco después, llegó al lugar una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), cuyos profesionales continuaron con las maniobras de reanimación y aplicaron dos descargas adicionales con el mismo dispositivo. El agente policial permaneció colaborando en la RCP hasta ser relevado por el personal sanitario.

Cuando llegó la unidad SAMU, asumió la intervención sanitaria y logró restablecer el pulso y las constantes vitales de la paciente. Minutos más tarde, la mujer sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio, pero nuevamente fue reanimada con éxito y finalmente trasladada con vida al Hospital Comarcal de Calp alrededor de las 15:15 horas.

Más tarde, los agentes recibieron una llamada de felicitación del técnico de la unidad SVB, quien destacó que, de no haber mediado la rápida actuación policial y el uso del DESA, la paciente no habría llegado con vida al hospital.

Este caso subraya la importancia del programa que ha dotado a la Policía Local de desfibriladores móviles y formación para poder actuar en este tipo de emergencias.

Desfibriladores en Calp: un proyecto en marcha

El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Calp comenzó a instalar desfibriladores tras adjudicar el contrato de suministro, instalación y mantenimiento de dispositivos externos semiautomáticos, con una inversión total estimada de 157.318 euros. Esta medida busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas en espacios públicos.

El primer lote contempla la instalación y mantenimiento de 11 desfibriladores fijos y la formación de 35 personas. Los dispositivos se ubican en lugares estratégicos del municipio, como el Centro Cívico, la Casa de Cultura, el retén de la Policía, el Ayuntamiento, el Cementerio Municipal, el Punt Jove, el Centro Ocupacional Maite Boronat, la Sede Universitaria Casa Nova, las oficinas de turismo de la Plaza del Mosquit y de la avenida Ejércitos Españoles, así como en el edificio del departamento de Bienestar Social.

El segundo lote incluye seis desfibriladores portátiles para intervenciones móviles, cinco de ellos en vehículos de la Policía Local y uno en un vehículo de Protección Civil, junto con la formación de 60 personas.

El tercer lote prevé la instalación de 11 desfibriladores fijos con placa solar, que garantizarán funcionamiento autónomo en las playas del Arenal-Bol y de la Fossa (cinco en cada playa) y uno en la Plaza de la Constitución. Además, se formará a 15 personas y se ofrecerá formación gratuita al personal de establecimientos hosteleros.

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Finalmente, el último lote asegura el mantenimiento de los desfibriladores existentes en instalaciones deportivas municipales y la formación de 15 personas, sin incluir nuevos equipos, pero garantizando su correcto funcionamiento.