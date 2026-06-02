El Ayuntamiento de Calp licitará la restauración integral del mosaico de Gastón Castelló tras el primer diagnóstico realizado en 60 años

El Ayuntamiento de Calp, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio, licitará la restauración integral del mosaico de Gastón Castelló tras disponer del primer informe técnico elaborado sobre el estado de conservación de esta emblemática obra, creada en 1966 y situada en la plaza del Mosquit.

La restauradora de patrimonio histórico-artístico Carolina Mai presentó hace unos días en el Saló Blau de la Casa de Cultura las conclusiones del estudio de daños realizado sobre el mosaico, un acto en el que también participaron el concejal de Cultura y Patrimonio, Guillermo Sendra, y la arqueóloga municipal, Alicia Luján. Durante la sesión se expusieron las patologías detectadas en la obra y las medidas técnicas que deberán aplicarse para su consolidación y restauración.

El informe supone un hito en la conservación de esta pieza artística, ya que es la primera vez en sus cerca de 60 años de historia que se lleva a cabo un análisis profundo y especializado de su estado. El diagnóstico revela la necesidad de actuar con urgencia para consolidar las teselas, frenar el deterioro progresivo del conjunto y garantizar su conservación a largo plazo.

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Tras conocer las conclusiones del estudio, el Ayuntamiento de Calp iniciará la licitación de los trabajos necesarios para acometer la restauración del mosaico, una intervención que permitirá recuperar uno de los elementos patrimoniales más representativos del municipio y preservar el legado artístico de Gastón Castelló.