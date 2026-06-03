Calp pone en marcha el nuevo servicio integral de atención veterinaria y protección animal

El Ayuntamiento de Calp ha puesto en marcha el nuevo servicio integral de atención veterinaria y protección animal, una vez finalizado el procedimiento de licitación y adjudicación del contrato destinado a reforzar la atención sanitaria de los animales del municipio y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de bienestar animal.

Este nuevo servicio permitirá mejorar la atención veterinaria de los animales acogidos en el Servicio de Protección Animal de Calp (SPRA), así como la asistencia a los gatos comunitarios de las colonias felinas del municipio. Además, incorpora acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía sobre la tenencia responsable y protección animal.

En el caso de los animales del SPRA, el servicio incluye la atención veterinaria periódica en el centro, revisiones sanitarias, vacunación, desparasitación, identificación mediante microchip, cirugías, analíticas, control clínico y asesoramiento en los procesos de adopción. De este modo, se garantiza una atención continuada y especializada a los animales acogidos por el servicio municipal.

Respecto a las colonias felinas, el contrato permitirá seguir desarrollando actuaciones veterinarias esenciales como la esterilización quirúrgica, la identificación, la expedición de pasaporte, la vacunación, la desparasitación y la atención clínica básica de los gatos comunitarios enfermos o heridos, siempre dentro del marco de gestión autorizado por el Ayuntamiento de Calp.

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Concienciar y fomentar la tenencia responsable de mascotas

El contrato contempla también el suministro de material divulgativo y de concienciación, con el objetivo de fomentar entre la población el cumplimiento de la normativa de protección animal y la tenencia responsable de mascotas, reforzando así la labor preventiva y educativa del Ayuntamiento.