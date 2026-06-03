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Calp renueva el punto de información turística de la playa y lo traslada a la calle Alemania

Estas instalaciones veraniegas se suman a las oficinas Tourist Info permanentes del casco antiguo y frente a las Salinas para una atención turística continua

Los puntos de información turística de las playas permanecerán abiertos de lunes a sábado.

Los puntos de información turística de las playas permanecerán abiertos de lunes a sábado. / INFORMACIÓN

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R. E.

Como cada verano, desde el 1 de junio, Calp refuerza la atención al visitante con dos puntos de información turística situados a pie de playa, que complementan el servicio prestado por las oficinas de turismo del municipio.

Como principal novedad, este año el punto de información de la playa del Arenal-Bol se traslada de la plaza Colón a la calle Alemania con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios y optimizar su accesibilidad.

Además, la antigua caseta ha sido sustituida por un nuevo módulo de 15 metros cuadrados, construido con materiales de aislamiento térmico para garantizar una mayor comodidad tanto para los usuarios como para el personal. Las nuevas instalaciones cuentan con dos aseos, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida, y dos mostradores de atención al público, incluyendo uno accesible.

Los puntos de información turística de las playas permanecerán abiertos de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Ambos se encuentran ubicados en los paseos marítimos, junto a las playas, una localización estratégica que tradicionalmente ha registrado una excelente acogida entre los visitantes.

Esta iniciativa permite reforzar la atención turística durante la temporada estival, ofrecer información personalizada sobre la oferta complementaria del destino y mantener un contacto directo con los visitantes.

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Estos puntos se suman a las oficinas Tourist Info que permanecen abiertas durante todo el año: la Tourist Info Centro, situada en la plaza del Mosquit, en pleno casco antiguo, y la Tourist Info Peñón, ubicada frente a las Salinas. Ambas tienen como principal función facilitar información turística actualizada, orientar a los visitantes y dar a conocer la amplia oferta cultural, patrimonial, gastronómica y de ocio de Calp.

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