Calp celebrará el 21 de julio una nueva edición de Calp Drumt con más proyección internacional y una nueva ubicación en la avenida Europa

El Ayuntamiento de Calp celebrará el próximo 21 de julio, coincidiendo con el Día de Bélgica, una nueva edición de Calp Drumt, el encuentro internacional de baterías que regresa este verano con importantes novedades y con el objetivo de consolidarse como una de las citas culturales más singulares de la Costa Blanca.

Tras la buena acogida de la primera edición, Calp Drumt 2026 dará un paso más en su crecimiento con una nueva ubicación en la avenida Europa, un espacio que permitirá mejorar la organización del evento e integrar de forma más directa la actividad comercial y hostelera de la zona. Esta elección refuerza además el carácter europeo y multicultural de una propuesta que apuesta por la convivencia entre residentes y visitantes a través de la música.

La nueva edición contará con la participación de aproximadamente 75 bateristas de distintas nacionalidades que volverán a tocar al unísono en una cita abierta a perfiles muy diversos, desde aficionados hasta músicos con experiencia. El Ayuntamiento mantiene así el carácter inclusivo del evento, cuya participación seguirá siendo totalmente gratuita para las personas inscritas.

Entre las principales novedades de este año destaca la incorporación de una mayor dimensión musical y audiovisual. El evento contará con la actuación de dos grupos belgas, MG Brothers y Planet One, que participarán como teloneros y ampliarán la programación artística de la jornada. Además, durante el desarrollo de Calp Drumt 2026 se rodará un videoclip oficial, utilizando distintos espacios del municipio como escenario, lo que contribuirá a reforzar la proyección exterior de Calp como destino cultural y como localización para producciones audiovisuales.

La organización prevé también la instalación de una pantalla LED de gran formato, que permitirá seguir el espectáculo en directo y mejorar la experiencia del público asistente. Esta mejora técnica se suma a la voluntad municipal de seguir profesionalizando un evento que aspira a convertirse en una cita anual de referencia.

La celebración de Calp Drumt en el Día de Bélgica tiene además un significado especial para el municipio, ya que la comunidad belga constituye una de las más importantes entre la población extranjera residente en Calp. En este sentido, la participación de establecimientos belgas de la zona y la colaboración prevista con la hostelería de la avenida Europa contribuirán a crear un ambiente de convivencia y de intercambio cultural en torno a la música.

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Las personas interesadas en participar como bateristas deberán enviar su confirmación al correo radiocalp@ajcalp.es, indicando nombre completo, nacionalidad y talla de camiseta. No se exige nivel profesional, ya que la convocatoria está abierta a cualquier persona con interés por la percusión.