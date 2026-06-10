El Ayuntamiento aprueba ayudas dirigidas a pymes, micropymes y autónomos para minimizar el impacto económico que la crisis energética

El pleno del Ayuntamiento de ayer aprobó las bases para otorgar ayudas económicas a pymes, micropymes, autónomos y profesionales, con el fin de paliar el impacto económico derivado de la crisis energética de Oriente Medio. Se destina una partida de 300.000€ del remanente para esta acción de fomento económico dirigida al tejido productivo local.

En la propuesta se indica que la reciente situación en Oriente Medio y las restricciones de movilidad en el Estrecho Ormuz han provocado una crisis energética que se viene prolongando en el tiempo y amenaza con generar importantes tensiones inflacionistas en la economía mundial. En Calp, un destino turístico consolidado, existen sectores y actividades económicas con alto consumo y dependencia energética cuya competitividad puede verse amenazada a corto y medio plazo mientras se recupera la normalidad en la zona.

Por ello desde el Ayuntamiento se pone en marcha un plan de ayudas energéticas para paliar los efectos que la situación en Oriente Medio está provocando sobre las empresas locales.

Podrán acceder a estas ayudas aquellas pymes, micropymes, autónomos u otros colectivos sujetos a mutualidades que tengan su sede fiscal y social en Calp, que realicen las actividades que tienen el carácter de subvencionable en la convocatoria, que no tengan deudas o sanciones de naturaleza tributaria municipal frente al Ayuntamiento de Calp y que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social.

Tendrán el carácter de gastos subvencionables en la convocatoria, los gastos de energía eléctrica, los de gas y carburantes, con el plazo que se indique en la convocatoria. Los gastos subvencionables deben ir acompañados por facturas o documentos de valor probatorio. Serán subvencionables hasta un 50% de los conceptos de gasto corriente enumerados y la ayuda máxima a percibir podrá alcanzar los 4.000 euros por solicitante. Una vez publicadas estas bases en el BOP se establecerán los plazos de presentaciones de solicitudes.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, señaló que “aunque vamos a votar a favor, la propuesta es mejorable, nosotros propusimos que se ayudase también a las familias, a las personas físicas que también sufren la crisis, pero no han tenido en cuenta nuestra propuesta”.

El portavoz popular, Miguel Crespo, criticó las bases de la convocatoria porque “se pueden beneficiar por igual una empresa con un 35% de gasto o una con un 5% del gasto energético. Si el objetivo era paliar la crisis habría que ayudar a los más perjudicados , ahora se premia por igual a todas las empresas”.

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Ximo Perles, portavoz del gobierno municipal, respondió a la oposición señalando que “ todo es mejorable pero si se modifican las bases sin modificar la partida al final la cantidad sería ridícula. Si con esa partida nos dirigimos a toda la ciudadanía , al final la ayuda será intrascendente. Para llegar a todos hay que modificar la partida, financiada con el remanente de tesorería, y ahí nunca encontramos el apoyo de la oposición”.