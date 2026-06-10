Calp destina 300.000 euros en ayudas directas a pymes y autónomos por la crisis energética

El Ayuntamiento de Calp pondrá en marcha una línea de ayudas dotada con 300.000 euros para apoyar a pymes, micropymes, autónomos y profesionales del municipio ante el impacto económico derivado de la crisis energética internacional. El pleno municipal aprobó el pasado martes las bases reguladoras de esta convocatoria, financiada con cargo al remanente de tesorería.

La iniciativa nace como respuesta a las consecuencias que está teniendo la situación en Oriente Medio y las restricciones de movilidad en el Estrecho de Ormuz, factores que, según recoge la propuesta aprobada, están provocando tensiones en los mercados energéticos y un aumento de los costes para numerosos sectores económicos.

El Consistorio considera que esta coyuntura afecta especialmente a actividades con un elevado consumo energético, una circunstancia que puede comprometer la competitividad de muchas empresas locales en un municipio con una importante actividad turística y de servicios.

Podrán solicitar estas ayudas las pymes, micropymes, autónomos y profesionales adscritos a mutualidades que tengan su sede fiscal y social en Calp, desarrollen actividades incluidas en la convocatoria y estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Asimismo, no podrán mantener deudas o sanciones tributarias con el Ayuntamiento.

Cobertura del 50 %

Las subvenciones cubrirán hasta el 50 % de los gastos corrientes relacionados con el consumo de energía eléctrica, gas y carburantes durante el periodo que establezca la convocatoria. La cuantía máxima de la ayuda será de 4.000 euros por solicitante y los gastos deberán justificarse mediante facturas u otros documentos acreditativos. Tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia se abrirá el plazo para presentar solicitudes.

Durante el debate plenario, el portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, anunció el apoyo de su grupo a la medida, aunque lamentó que no se haya ampliado a las familias. “También las personas físicas están sufriendo las consecuencias de esta crisis y nuestra propuesta no ha sido tenida en cuenta”, señaló.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Miguel Crespo, cuestionó los criterios de reparto al considerar que las ayudas no distinguen entre empresas con diferente grado de dependencia energética. A su juicio, el sistema previsto “premia por igual a empresas muy afectadas y a otras cuyo gasto energético tiene una incidencia mucho menor”.

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El portavoz del gobierno municipal, Ximo Perles, defendió el diseño de la convocatoria y recordó que ampliar las ayudas a toda la ciudadanía exigiría incrementar la dotación económica. Según explicó, con la partida actual las cuantías resultarían poco significativas si se extendieran a más beneficiarios, por lo que apostó por concentrar los recursos en el tejido empresarial local.