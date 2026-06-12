Calp aprueba la carrera profesional para los empleados públicos

El gobierno de Calp y los sindicatos de los empleados públicos han alcanzado un acuerdo para desarrollar la carrera profesional del personal del Ayuntamiento, en cumplimiento de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tras meses de negociación, se ha acordado una consignación de 1.400.079,84€ para el desarrollo de la carrera profesional, que establece cuatro grados profesionales y un tiempo mínimo de permanencia de cinco años en cada grado. El acuerdo prevé un periodo único de implantación del sistema durante el ejercicio presupuestario de 2026.

El acuerdo será elevado a pleno, previsiblemente en julio, de manera que, tras el periodo de exposición pública en el BOP, los empleados municipales puedan empezar a formalizar sus solicitudes en un plazo máximo de un mes.

El progreso en la carrera profesional horizontal consiste en el acceso consecutivo a los distintos grados de desarrollo profesional, previo cumplimiento de determinados requisitos como antigüedad y formación, que se aplicarán inicialmente, y otros criterios como compromiso, profesionalidad en el ejercicio, iniciativa y participación, etc., que se desarrollarán a partir de 2027. El grado de desarrollo profesional alcanzado por el personal será irreversible.

Ha sido un largo camino que se inició con la sentencia, de abril de 2025, que estimó el recurso presentado por el Sindicato Empleados de la Administración (EMAD) en julio de 2023, sobre la implementación de la carrera profesional y obligaba al Ayuntamiento a iniciar los trámites necesarios para su aplicación.

Además, la percepción del complemento de la carrera profesional se hará efectiva con fecha de 26 de marzo de 2024, en cumplimiento de una sentencia judicial de diciembre de 2025. En ella, el Juzgado Contencioso-Administrativo de Alicante reconoció el recurso presentado por CCOO, que obligaba al Ayuntamiento a aprobar la carrera profesional con efecto retroactivo.

Asimismo, una sentencia de diciembre de 2025, estimando el recurso presentado por Intersindical Valenciana – STAS IV, declaró el derecho del sindicato a que el Ayuntamiento de Calp iniciara los trámites para aprobar la normativa de la carrera profesional para su personal, con un plazo máximo de seis meses desde la firmeza de la resolución.

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Finalmente, gobierno y sindicatos han alcanzado un acuerdo satisfactorio para ambas partes, que establece el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño personal, cuantificando la percepción de complementos económicos en cada grupo y grado, así como el desarrollo futuro del reglamento.