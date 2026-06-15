Calp recoge 100 kilos de residuos en Cala Manzanera durante la jornada del Día Mundial de los Océanos
La jornada ha servido también para recordar la necesidad de reducir el abandono de residuos y de fomentar hábitos responsables que contribuyan a preservar el medio marino
El Ayuntamiento de Calp conmemoró el pasado sábado 13 de junio el Día Mundial de los Océanos con una jornada de limpieza en Cala Manzanera en la que se recogieron un total de 100 kilos de residuos.
La actividad se desarrolló entre las 9:00 y las 11:00 horas y contó con la participación de representantes de la Fundación Cepaim y vecinos y vecinas que quisieron sumarse a esta iniciativa de sensibilización ambiental.
Durante la limpieza se retiraron distintos tipos de residuos, entre ellos enseres, envases, colillas de tabaco, plásticos y restos de papel. Además de la recogida, se llevó a cabo una caracterización de los residuos encontrados, con el fin de analizar su tipología y poner el foco en los problemas que este tipo de basura genera en los mares y océanos.
Con esta acción, el Ayuntamiento de Calp refuerza su compromiso con la protección del litoral y la concienciación ciudadana sobre la importancia de conservar los espacios naturales costeros en buenas condiciones. La jornada ha servido también para recordar la necesidad de reducir el abandono de residuos y de fomentar hábitos responsables que contribuyan a preservar el medio marino.
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