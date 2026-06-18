Calp impulsa una red de establecimientos de ocio seguro bajo el lema “El respeto es nuestra green flag”
La iniciativa “El respeto es nuestra green flag” busca reforzar la prevención de las violencias sexuales en el sector turístico y del ocio nocturno del municipio
El Ayuntamiento de Calp, a través de la Concejalía de Igualdad, ha puesto en marcha una red de espacios de ocio seguro en el sector turístico y del ocio nocturno, al tiempo que ha elaborado una guía específica para la prevención de las violencias sexuales en los espacios de ocio del municipio. La iniciativa se presenta bajo el lema “El respeto es nuestra green flag” y tiene como objetivo reforzar la seguridad, la sensibilización y la capacidad de actuación de los establecimientos ante posibles situaciones de violencia sexual.
Este recurso está dirigido principalmente a profesionales de la hostelería, el ocio nocturno y los alojamientos turísticos, y nace con la finalidad de consolidar entornos más seguros y comprometidos con la igualdad, fortaleciendo el papel del sector como agente activo en la prevención de estas conductas.
La guía elaborada por el Ayuntamiento ofrece pautas claras para prevenir, detectar y actuar ante posibles casos de violencia sexual, facilitando su aplicación en el día a día de los establecimientos y proporcionando herramientas para una respuesta coordinada y eficaz.
Además, se ha impartido una formación específica dirigida a profesionales del sector turístico y del ocio, en la que se han combinado contenidos de sensibilización y herramientas prácticas para mejorar la identificación de situaciones de riesgo y la respuesta adecuada ante las mismas.
La Red de Espacios de Ocio Seguro cuenta ya con la adhesión de diversos establecimientos del municipio, que han asumido compromisos concretos para la prevención de las violencias sexuales y para la promoción de entornos de ocio basados en el respeto y la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia sexual.
Esta iniciativa ha sido financiada a través de los fondos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género 2025-2026, y forma parte de la estrategia municipal para seguir avanzando en igualdad y en la construcción de espacios seguros para toda la ciudadanía.
La guía puede consultarse en la web de la Concejalía de Igualdad en el siguiente enlace: https://www.calp.es/sites/default/files/Guia_Calp_Fons_Pacte_Estat.pdf
Las empresas y entidades interesadas en formar parte de la Red de Espacios de Ocio Seguro pueden dirigirse al correo igualdad@ajcalp.es o llamar al teléfono 965 83 51 11.
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