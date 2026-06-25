El Ayuntamiento de Calp ha creado visitas virtuales del Penyal d’Ifac, Banys de la Reina y los murales del casco antiguo

El Ayuntamiento de Calp ha llevado a cabo el proyecto de virtualización de las visitas a enclaves turísticos destacados del municipio como el Penyal d’Ifac, el yacimiento arqueológico de Banys de la Reina y los murales del casco antiguo, además del Museo de Historia de Calp, ubicado en la Casa de la Senyoreta.

Se ha tratado de una de las iniciativas incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU, con un coste de 186.194,8 euros.

El objetivo ha sido acercar estos espacios de una forma accesible e interactiva a la población, ya que algunos de ellos no se han podido visitar por no estar abiertos al público, por tener el cupo de visitas completo o por no ser accesibles a colectivos con problemas de movilidad.

Estas visitas virtuales se han podido realizar a través de la web de Turismo, calpe.es, o mediante las gafas de realidad aumentada disponibles en las oficinas de Turismo, para ofrecer una experiencia más inmersiva.

Las nuevas experiencias inmersivas han permitido recorrer de forma virtual enclaves como el Penyal d’Ifac, Banys de la Reina y el casco antiguo de Calp. / INFORMACIÓN

Los trabajos han combinado fotografía panorámica de alta resolución, recorridos virtuales 360º, grabaciones aéreas mediante dron y técnicas de escaneado y modelado 3D en aquellos elementos en los que ha sido necesario obtener una representación digital más precisa del patrimonio.

Se ha creado un visor gigapíxel interactivo de Calp que ha permitido explorar el municipio con un gran nivel de detalle y ha integrado puntos de interés, recorridos virtuales y acceso directo a los distintos recursos patrimoniales y turísticos digitalizados.

La virtualización de Banys de la Reina ha incluido una reconstrucción histórica en 3D del conjunto arqueológico y recreaciones inmersivas 360º que han permitido al visitante comparar el estado del yacimiento con su aspecto original. Las personas que han participado en las visitas guiadas al yacimiento han tenido la oportunidad de contemplar la recreación de este conjunto patrimonial de una forma inmersiva con las gafas de realidad aumentada puestas a su disposición en el enclave arqueológico. Estas visitas virtuales han incluido audioguías en cinco idiomas.

En el caso del Penyal d’Ifac, la visita virtual ha contemplado recorridos inmersivos y contenidos audiovisuales interactivos que han permitido descubrir uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Comunitat Valenciana desde perspectivas únicas. La experiencia ha incorporado personajes virtuales en 3D que han actuado como guías digitales y han acompañado al visitante durante el recorrido.

El proyecto ha digitalizado varios espacios emblemáticos de Calp para hacerlos más accesibles mediante recorridos 360º, recreaciones 3D y realidad aumentada. / INFORMACIÓN

La virtualización de los murales del casco antiguo ha formado parte del proyecto de Museu d’Art Urbà, que ha permitido poner en valor este conjunto artístico mediante una experiencia digital accesible para residentes y visitantes.

El Museo de Historia de Calp, situado en la Casa de la Senyoreta, también ha sido digitalizado al no tratarse de un edificio accesible. Se ha creado un recorrido virtual inmersivo en 360º, lo que ha permitido a los visitantes conocer el patrimonio etnológico y la historia local de Calp de forma interactiva y accesible. También ha incluido audioguías en cinco idiomas.

El proyecto se ha completado con dos vídeos divulgativos sobre los dos yacimientos arqueológicos del municipio, Banys de la Reina y la Pobla medieval d’Ifac, que han sido proyectados en el Museo de Historia de Calp.

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“Gracias a estas tecnologías, los visitantes han podido recorrer virtualmente los espacios, explorar diferentes puntos de interés, acceder a contenidos interpretativos y disfrutar de vistas que, en algunos casos, han resultado difíciles de apreciar durante una visita convencional. En el caso de los espacios arqueológicos y patrimoniales, la digitalización ha permitido además conservar y difundir el patrimonio de una forma innovadora, facilitando su conocimiento tanto a residentes como a visitantes”, ha señalado la concejala de Planificación Turística, Mireia Ripoll.