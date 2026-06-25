Calp ha recibido a la banda noruega de música Haslum Skoles Jentekorps y ha reforzado su apuesta por un turismo basado en el intercambio cultural
La formación femenina de metales, procedente del área de Oslo, ha compartido una experiencia musical vinculada a la Nit de Sant Joan
Calp ha recibido la visita del Haslum Skoles Jentekorps, una banda de música femenina procedente de la localidad noruega de Haslum, en el área de Oslo, considerada la formación femenina de metales más antigua del norte de Europa y fundada en 1952. La estancia del grupo en Calp, inicialmente planteada como un viaje de ocio, se ha convertido finalmente en una experiencia de intercambio cultural con la ciudadanía calpina.
Durante su visita, y por iniciativa de las propias jóvenes músicas, la banda ha ofrecido una interpretación musical coincidiendo con las fechas del solsticio de verano y la celebración de la Nit de Sant Joan, una de las festividades más arraigadas del calendario mediterráneo.
El gesto ha adquirido un simbolismo especial al coincidir con una celebración que también forma parte de la tradición noruega bajo las denominaciones de Jonsok o Sankthansaften, marcada igualmente por el fuego, la luz y la conexión con el mar.
Esta experiencia se ha enmarcado en una línea de trabajo que el Ayuntamiento de Calp ha desarrollado en los últimos años para fomentar un turismo más vinculado al intercambio cultural y a la creación de relaciones duraderas con comunidades de otros países.
En este sentido, el municipio ha acogido anteriormente iniciativas como el hermanamiento de la Rondalla de Calp con la localidad alemana de Bebra, la visita de jóvenes orquestas procedentes de Berlín o la actuación de un coro gospel irlandés prevista para octubre.
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