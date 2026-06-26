Calp celebra mañana la elección y coronación de las Reinas de las Fiestas

La Comisión de Fiestas 2026 celebrará mañana sábado, 27 de junio, el acto de elección y proclamación de la Reina de las Fiestas de Calp y la Reina Infantil en la plaza Mayor. Este acto que arrancará a las 21:30 horas es uno de los actos más importantes de los que organiza la Comisión de Fiestas ya que supone la presentación de la Comisión al completo.

29 jóvenes calpinas de 18 años optarán al título de Reina de las Fiestas, máxima representante femenina de las fiestas, el mismo acto servirá para elegir a la reina infantil entre las 18 damas de ocho años. Todas las candidatas a reina estarán acompañadas por niños y jóvenes de las quintas de 2018 y 2008 que forman parte de la Comisión de Fiestas y por los festeros y festeras de la quinta de 1988 que completan la comisión que preside Marga Baeza Ortolá.

Las reinas de 2025 serán las encargadas de extraer los nombres de las nuevas representantes de las fiestas calpinas. / INFORMACIÓN

La elección de las Reinas se realizará, al igual que otros años, por sorteo ante notario en una gala que supone la presentación oficial de la Comisión de Fiestas y que servirá también para despedir a las Reinas de las Fiestas de 2025. Como marca la tradición las reinas del año anterior, Neus Santos Tur y Neus Díaz Fernández, serán las encargadas de extraer los nombres de las nuevas reinas que serán leídos una vez que las cortes de honor estén presentes en el escenario. El acto será presentado por los festeros Jorge Fernández y Ximo Morató.

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El acto se celebra en la plaza Mayor en la que se habilitará gran pasarela de llegada al escenario y se instalarán 1800 sillas. La Comisión de Fiestas de 2026, encargada de la organización de las fiestas patronales que se celebrarán en agosto, ya ha realizado otros actos dentro del programa que corresponde al presente año como la organización de la Cabalgata de los Reyes Magos o los actos de la Semana Santa.