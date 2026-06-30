Calp inicia su primer campamento de verano municipal con más de 450 niños y niñas

El Ayuntamiento de Calp ha iniciado la primera edición del Campamento de Verano Municipal, una iniciativa que sitúa al municipio al nivel del resto de localidades de la comarca, ya que Calp era uno de los pocos municipios que todavía no ofrecía este servicio público de conciliación durante las vacaciones escolares.

La respuesta de las familias ha sido muy positiva. Las cinco primeras semanas del campamento, correspondientes a junio y julio, han completado todas las plazas disponibles y, a lo largo de las nueve semanas de duración del programa, pasarán por él más de 450 niños y niñas diferentes, de los cuales un 92% están empadronados en Calp.

El campamento oferta 290 plazas semanales, de las que 250 son gestionadas por la Concejalía de Deportes y Educación, y 40 por Servicios Sociales, a través del Plan Corresponsables, garantizando así el acceso al servicio a familias con mayores necesidades de conciliación.

Todavía quedan disponibles las últimas plazas para el periodo comprendido entre el 3 y el 28 de agosto, con un precio de 29,90 euros por semana o 119,60 euros por las cuatro semanas. Cabe destacar que el Ayuntamiento asume el 30% del coste del campamento, reduciendo el importe que deben abonar las familias y facilitando el acceso a este servicio.

Los participantes disfrutarán de actividades multideportivas, talleres y del uso de todas las instalaciones deportivas municipales, incluyendo el acceso gratuito a la Piscina Municipal. Además, el Ayuntamiento recuerda que, a partir del 1 de julio, el acceso a la piscina será también gratuito para todos los usuarios de las instalaciones deportivas municipales.

Mariola Mulet, concejal de Educación, ha destacado que "este campamento era un compromiso con las familias de Calp y la respuesta demuestra que era un servicio muy necesario. Queríamos ofrecer una alternativa pública, accesible y de calidad que facilitara la conciliación durante el verano y fomentara la práctica deportiva desde edades tempranas".

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Asimismo, Ximo Perles, concejal de Deportes, ha señalado que esta iniciativa supone "el punto de partida de una nueva etapa para el deporte municipal". A partir del próximo mes de septiembre, el Ayuntamiento ampliará su programación con nuevas Escuelas Municipales de Multideporte y Patinaje, así como actividades dirigidas como Yoga, Pilates y Entrenamiento Funcional, que se sumarán a las ya consolidadas clases de Zumba, reforzando así la oferta deportiva pública durante todo el año.