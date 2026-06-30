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Mañana entran en vigor las limitaciones horarias de la ordenanza de ruidos para el verano

Calp activa desde el 1 de julio las limitaciones horarias para obras que puedan generar ruido durante la temporada estival

La ordenanza municipal prohíbe las obras ruidosas en zonas residenciales durante agosto y fija horarios específicos en julio y septiembre.

La ordenanza municipal prohíbe las obras ruidosas en zonas residenciales durante agosto y fija horarios específicos en julio y septiembre. / INFORMACIÓN

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R. E.

A partir de mañana 1 de julio entra en vigor de nuevo la ordenanza sobre condiciones acústicas que hace referencia a trabajos que impliquen el uso de maquinaria pesada o de construcción que pueden generar ruidos y que establece que las obras que puedan producir ruido queden limitadas a determinadas franjas horarias.

La Ordenanza sobre las condiciones acústicas prohíbe todo tipo de obras en agosto en zona residencial y establece límites horarios en julio y septiembre con el fin de compatibilizar la actividad de construcción con el derecho al descanso.

Asimismo, las obras de urbanización, de construcción, de edificación o de cualquier otra naturaleza que puedan producir ruido, ya sean públicas o privadas, deberán realizarse entre las 9 y las 14 horas y entre las 17 y las 20 horas. Se exceptuará de la prohibición las obras urgentes o de interés público, que se realicen por razones de necesidad o peligro.

En los suelos urbanos entre cuyos usos permitidos se encuentre el residencial quedarán prohibidos todo tipo de obras de urbanización, construcción o edificación, entre los días 1 y 31 de agosto. Quedan exceptuados de esta prohibición los pequeños trabajos que no produzcan ruidos ni molestias a los vecinos.

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La ordenanza municipal diferencia entre las distintas actividades potencialmente causantes de ruido así como las soluciones para mitigar sus efectos. Con estas medidas desde el Ayuntamiento se pretende compatibilizar las actividades de construcción y de ocio con el derecho individual al descanso. El Consistorio hace un llamamiento a los ciudadanos para que se impliquen en el cumplimiento de la ordenanza de forma que la temporada turística transcurra sin molestias acústicas dado el carácter eminentemente turístico del municipio.

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