Mañana entran en vigor las limitaciones horarias de la ordenanza de ruidos para el verano
Calp activa desde el 1 de julio las limitaciones horarias para obras que puedan generar ruido durante la temporada estival
A partir de mañana 1 de julio entra en vigor de nuevo la ordenanza sobre condiciones acústicas que hace referencia a trabajos que impliquen el uso de maquinaria pesada o de construcción que pueden generar ruidos y que establece que las obras que puedan producir ruido queden limitadas a determinadas franjas horarias.
La Ordenanza sobre las condiciones acústicas prohíbe todo tipo de obras en agosto en zona residencial y establece límites horarios en julio y septiembre con el fin de compatibilizar la actividad de construcción con el derecho al descanso.
Asimismo, las obras de urbanización, de construcción, de edificación o de cualquier otra naturaleza que puedan producir ruido, ya sean públicas o privadas, deberán realizarse entre las 9 y las 14 horas y entre las 17 y las 20 horas. Se exceptuará de la prohibición las obras urgentes o de interés público, que se realicen por razones de necesidad o peligro.
En los suelos urbanos entre cuyos usos permitidos se encuentre el residencial quedarán prohibidos todo tipo de obras de urbanización, construcción o edificación, entre los días 1 y 31 de agosto. Quedan exceptuados de esta prohibición los pequeños trabajos que no produzcan ruidos ni molestias a los vecinos.
La ordenanza municipal diferencia entre las distintas actividades potencialmente causantes de ruido así como las soluciones para mitigar sus efectos. Con estas medidas desde el Ayuntamiento se pretende compatibilizar las actividades de construcción y de ocio con el derecho individual al descanso. El Consistorio hace un llamamiento a los ciudadanos para que se impliquen en el cumplimiento de la ordenanza de forma que la temporada turística transcurra sin molestias acústicas dado el carácter eminentemente turístico del municipio.
- Fracasa el modelo de vasos ‘reutilizables’ en los festivales y macroconciertos: piden que se cumpla la ley
- En busca del gigante marino desaparecido en Tabarca por una pandemia mortal
- Condenan a ocho años de cárcel a El Chato como líder de una red que vendía droga a traficantes de Alicante y Albacete
- Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización
- Detenido en Orihuela Costa un fugitivo buscado por Rusia por estafar hasta 26 millones de euros
- El calor entra a trabajar cada más pronto en Alicante: 'Sería de lógica buscar fórmulas como adelantar la jornada
- El Pleno de Alicante, en directo | La concejala de Patrimonio afirma que tardó 12 días en avisar a Barcala de Les Naus porque estaba 'esperando el informe
- Alicante avanza en el derribo de la guardería okupa de Altozano para construir una plaza pública