Miguel González gana el III Concurso de Escultura Villa de Calp con la obra “Eterno femenino del mar”
La escultura ganadora, dotada con 7.000€, se instalará en la plaza del Carrer Sant Roc y pasará a formar parte del patrimonio municipal
La maqueta presentada por el escultor abulense Miguel González ha sido seleccionada como la mejor obra del III Concurso de Escultura Villa de Calp 2026. Así lo decidió hace unos días el jurado designado para valorar las obras participantes.
En el concurso han participado un total de 13 artistas con 19 obras presentadas de las que, tal y como se indicaba en las bases, se realizó una preselección de la que finalmente salió ganadora “Eterno femenino del mar” de Miguel González.
La obra ganadora estará realizada en bronce patinado y acero sobre plataforma de hormigón. La escultura está compuesta por dos figuras de mujer arrodilladas que sujetan a otras mujeres formando una espiral y pretende ser un homenaje a la mujer como gestora de la vida humana.
El premio está dotado con 7.000€. El ganador tiene ahora un plazo de tres meses para hacer realidad la maqueta presentada con las medidas establecidas en las bases del concurso, además teniendo en cuenta que la escultura se ubicará a la intemperie deberá utilizar materiales que a largo plazo no se deterioren y resistan su exposición al exterior. La escultura será instalada en la plaza del Carrer Sant Roc.
Con este concurso la Concejalía de Cultura pretende favorecer y promocionar el trabajo de artistas escultores y al mismo tiempo, dado que la escultura ganadora quedará emplazada en un espacio en el centro histórico, se favorecerá el embellecimiento del casco antiguo. La obra galardonada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Calp formando parte de su patrimonio.
La Concejalía de Cultura convocó por primera vez el Concurso Nacional de Escultura “Villa de Calp” hace dos años con el objetivo de dinamizar el casco antiguo y el patrimonio cultural municipal.
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