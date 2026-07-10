La programación de la Casa de Cultura de Calp recibe una valoración “muy positiva” del 81,6% de los usuarios

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Calp ha dado a conocer los resultados de la encuesta de preferencias culturales puesta en marcha hace un mes por la Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà, una iniciativa diseñada para conocer de forma directa las demandas del público y adaptar la futura programación cultural del municipio.

La encuesta, disponible en castellano, valenciano, inglés, alemán y francés, ha permitido recoger un total de 158 respuestas durante las cuatro semanas que ha estado abierta, tanto a través de formularios depositados físicamente en la urna habilitada al efecto como mediante correo electrónico. Los resultados reflejan no solo el alto interés que despierta la oferta cultural del municipio, sino también la gran diversidad de públicos a los que llega.

En cuanto a la procedencia de los participantes, el 49% de las personas encuestadas son españolas, seguidas de un 12% de alemanas, un 6% de británicas, un 6% de francesas y un 4% de ciudadanas de los Países Bajos. El 23% restante corresponde a residentes procedentes de Bélgica, Austria, Italia, Marruecos, Rumanía, Ucrania, Polonia, Rusia, Palestina, Suiza y Chile.

Además, el 60% del total afirma residir formalmente en Calp, una cifra que se eleva hasta el 64% en el caso de las personas de nacionalidad española.

El perfil de participación se concentra especialmente en la población adulta. El grupo más numeroso corresponde a las personas de entre 46 y 65 años, que representan el 40% del total, seguidas por los mayores de 65 años, con un 29%. El tramo de 26 a 45 años alcanza el 17%, mientras que los jóvenes de 18 a 25 años representan el 8% y los menores de 18 años, el 6%.

Uno de los datos más destacados de la encuesta es la excelente valoración que recibe la actual programación de la Casa de Cultura. Un total de 129 personas, lo que supone el 81,6% del total, otorgan la máxima puntuación a la oferta cultural actual del municipio. Otras 25 personas la valoran con un 4, mientras que únicamente dos personas le conceden un 3 y otras dos un 2.

Estos resultados reflejan un amplio grado de satisfacción con la calidad, variedad y orientación de la programación desarrollada desde el área de Cultura.

En cuanto a las preferencias culturales manifestadas por los usuarios, la música clásica encabeza el ranking de intereses, seguida del teatro y el flamenco. A continuación figuran el teatro infantil, la música contemporánea, la ópera, la zarzuela, la música coral, el humor y las conferencias.

Asimismo, entre las sugerencias recogidas destaca la demanda de continuidad para dos propuestas ya consolidadas dentro de la agenda cultural: el Calp Piano Festival y las retransmisiones en directo de ópera desde el Covent Garden de Londres, ambas ofrecidas de forma gratuita.

El concejal de Cultura, Guillermo Sendra, ha manifestado que “la conclusión principal de esta iniciativa es que estamos acertando en los gustos, en la calidad y en la diversidad de nuestra programación cultural. Una valoración donde más del 81% de los encuestados aplica la máxima puntuación es extraordinaria”.

El edil ha añadido además que “el hecho de que el público nos valore y nos felicite expresamente es un reconocimiento magnífico a la labor y el esfuerzo diario de todo el equipo técnico que trabaja en la Casa de Cultura. Estos datos nos indican que vamos por el camino adecuado: ofrecer un gran abanico de actividades para que todos los públicos se sientan plenamente integrados y representados”.

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Por su parte, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha querido reconocer el trabajo técnico y político realizado en este ámbito y ha reafirmado la voluntad del Ayuntamiento de seguir impulsando políticas públicas que fomenten la creatividad, el acceso a la cultura y el apoyo a los creadores locales y visitantes.