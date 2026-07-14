La Cofradía de Pescadores impulsa las fiestas de su patrona con un programa repleto de actividades

La Cofradía de Pescadores de Calp, a través de la Comissió de Festes Mare de Déu del Carme y con la colaboración del Ayuntamiento, ha preparado un amplio programa de actos para celebrar las tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

Las fiestas arrancarán el jueves, 16 de julio, coincidiendo con la festividad de la patrona. Los actos de la mañana se concentrarán en el casco antiguo con un pasacalle y la celebración, a las 12 horas, de la misa en la iglesia Virgen de las Nieves, que será cantada por la Coral Ifach. Al finalizar, se disparará una mascletà en la plaza Mayor.

Por la tarde, a partir de las 20 horas, la actividad se trasladará al puerto pesquero con la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Carmen, seguida de la procesión marinera y del homenaje a los náufragos fallecidos en el mar. En la procesión participarán la colla de xirimiters El Carellot, la banda La Xarlotà y la Unión Musical Calp-Ifach.

Al término de la procesión, el Club de Remo de Calp depositará dos coronas de flores en mar abierto, en nombre de la Cofradía de Pescadores y del Real Club Náutico de Calpe, en memoria de los marineros fallecidos. La jornada culminará con el disparo de un castillo de fuegos artificiales y la actuación de la orquesta La Trampa en el puerto pesquero, a partir de las 23 horas.

El viernes 17 de julio continuará la programación con la Noche de Música. Desde las 21 horas, el puerto pesquero acogerá las actuaciones de varios DJ y de la orquesta Lidia Murr Band.

El sábado 18 la jornada comenzará con una partida de pilota a llargues, organizada por el Club de Pilota Calp en la calle García Ortiz. A las 14 horas se celebrará la tradicional comida de hermandad que reúne a toda la familia marinera. Por la noche, a partir de las 20 horas, el puerto volverá a llenarse de música con las actuaciones de varios DJ y del grupo SWAG.

Las fiestas concluirán el domingo con una jornada dedicada al ocio familiar y la gastronomía. La mañana comenzará con castillos acuáticos y las tradicionales cucañas en el puerto. A partir de las 12 horas se celebrará el popular concurso de calderos, elaborados exclusivamente con Peix de Calp. El concurso estará amenizado por la colla de xirimiters El Carellot y repartirá diversos premios.

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Por la tarde, desde las 19 horas, continuarán las actuaciones musicales y, a las 21 horas, se ofrecerá en una pantalla gigante la retransmisión de la final del Mundial de fútbol.