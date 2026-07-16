El Ayuntamiento de Calp aprueba la denominación de diez viales y espacios públicos a mujeres referentes de distintos ámbitos

El Pleno del Ayuntamiento de Calp aprobó el pasado martes 14 de julio la denominación de diez viales y espacios públicos del municipio con nombres de mujeres, entre los que se encuentran el Sendero Marítimo Balcón al Mar, que pasará a denominarse Anna Boffill Levi; los jardines de la avenida Madrid, que llevarán el nombre de Saurina d'Entença i de Montcada; el parque de la Fossa-Calalga, dedicado a Maria de Maeztu y Whitney; y la plaza PRI, que se denominará Maria Ferrer Argudo, entre otros.

La propuesta de denominación se sustenta en un informe de biografías elaborado para cada una de las diez mujeres seleccionadas, entre las que figuran perfiles vinculados al ámbito local, valenciano, nacional e internacional, y procedentes de campos como la arquitectura, la literatura, la política, la pedagogía, la música y el activismo social.

El expediente ha destacado además la trayectoria de Saurina d'Entença i de Montcada, señora de Ifach en el siglo XIV, coincidiendo este año con el 700 aniversario de su fallecimiento, así como la de la música local Maria Ferrer Argudo, reconocida en el municipio por su labor docente y su implicación en distintas asociaciones de Calp.

El Sendero Marítimo Balcón al Mar recuerda a Anna Boffill Levi, arquitecta catalana vinculada a Calp, doctora en Arquitectura y compositora musical, que desarrolló numerosos trabajos de obra pública en España y Francia e introdujo el concepto de la perspectiva de género en el urbanismo. El Vial R, en la partida Estación, llevará el nombre de Isabel de Villena, religiosa y escritora valenciana del siglo XV, priora del convento de la Trinidad de Valencia y autora de la obra “Vita Christi”, considerada una de las primeras manifestaciones de literatura feminista en Europa.

El Vial T recibirá el nombre de Clara Campoamor Rodríguez, abogada, política y feminista madrileña que fue una de las principales artífices del sufragio femenino en España en 1931 como diputada en las Cortes de la Segunda República. Los jardines de la avenida Madrid se dedicarán a Saurina d'Entença i de Montcada, señora de Ifach en el siglo XIV, quien administró los bienes de la Casa de Llúria tras la muerte de su esposo, el almirante Roger de Llúria, y reclamó judicialmente su herencia, de la que formaba parte Calp.

El Vial S llevará el nombre de Carmen Alborch Bataller, profesora y política valenciana, doctora en Derecho y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, que también ejerció como directora del IVAM, ministra y diputada, y fue un referente del feminismo. El parque de la Fossa-Calalga se dedicará a María de Maeztu Vitoria, maestra y pedagoga que impulsó proyectos educativos como la Residencia de Señoritas o el Lyceum Club, con el objetivo de mejorar la situación de la mujer española a través de la educación.

El vial correspondiente al nuevo instituto de la urbanización Las Adelfas llevará el nombre de Maria Montessori, doctora en Filosofía y pedagoga italiana, una de las primeras mujeres en obtener el título de Medicina en su país, creadora de un método de enseñanza basado en la formación integral de la infancia que se ha extendido por todo el mundo. La plaza PRI se denominará Maria Ferrer Argudo, música local conocida como “Maria, la del forn”, que ha impartido clases durante más de 40 años en Calp, Altea y Benidorm, y que fue distinguida en 2015 con el Premio Jaume Pastor i Fluixà y la medalla de la Villa al Mérito Cultural por su trayectoria docente y su labor humanitaria al frente de la Asociación Alicante contra el Cáncer en Calp.

Las escaleras de la avenida Valencia con el paseo Infanta Elena llevarán el nombre de Maria Cambrils Sendra, escritora, educadora y feminista española que utilizó la prensa para difundir sus ideas sobre el socialismo y el feminismo, siendo considerada una de las primeras pensadoras del feminismo socialista en España. Por último, el Vial E se denominará Lesya Ukrainka, poeta, dramaturga y ensayista ucraniana, considerada una de las grandes autoras de la literatura de su país y pionera del feminismo en Europa del Este.

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El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se notificará a las administraciones, entidades y organismos afectados, entre ellos el Instituto Nacional de Estadística, el servicio postal, la compañía eléctrica, el Catastro y el Registro de la Propiedad.