Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagones AlicantePlantón Les NausMujer herida vaquillaAguas fecales MorairaPerros RenfeEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Calp establece un operativo especial con motivo de la final del Mundial de Fútbol

El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la playa de la Fossa y otras dos en el puerto pesquero, junto a la carpa de la Comisión de las Fiestas de la Virgen del Carmen

El Ayuntamiento recomienda evitar el uso del vehículo privado y realizar los desplazamientos a pie, especialmente en la zona centro

El Ayuntamiento recomienda evitar el uso del vehículo privado y realizar los desplazamientos a pie, especialmente en la zona centro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. E.

El Ayuntamiento de Calp ha celebrado esta mañana una reunión de coordinación para preparar el dispositivo especial de seguridad con motivo de la final del Mundial de Fútbol, que se disputará el próximo domingo.

Con el fin de facilitar el seguimiento del encuentro, el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la playa de la Fossa y otras dos en el puerto pesquero, junto a la carpa de la Comisión de las Fiestas de la Virgen del Carmen. El acceso a estos espacios será libre para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del partido.

Con motivo de la elevada afluencia de público prevista y para garantizar la seguridad durante el desarrollo del evento y las posibles celebraciones posteriores, se reforzarán los efectivos de la Policía Local y del resto de servicios implicados en el dispositivo.

Asimismo, se procederá a diversos cortes de tráfico, durante el partido se cerrará al tráfico rodado desde la calle Conde de Altea a la calle Puríssima, de la calle Benissa a la avenida Gabriel Miró a la altura de la calle Goleta y las calles Pintor Sorolla y La Niña. Durante la celebración los cortes se amplían a las calles Doctor Fleming, La Pau, toda la avenida Gabriel Miró, y las calles La Pinta y La Niña parcialmente. Se abrirán las calles al tráfico paulatinamente en función de la necesidad del momento.

Estos espacios permanecerán reservados exclusivamente para el tránsito peatonal, por lo que se solicita la colaboración ciudadana para mantenerlos despejados.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento recomienda evitar el uso del vehículo privado y realizar los desplazamientos a pie, especialmente en la zona centro. Asimismo, recuerda que la Comunitat Valenciana se encuentra en una situación de elevado riesgo de incendio forestal, por lo que se ruega evitar el uso de petardos, cohetes o cualquier otro material pirotécnico durante las celebraciones. También se hace un llamamiento a vivir la jornada con civismo y responsabilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJ confirma las multas de Costas contra los vecinos que protegen con piedras las casas de playa de Babilonia en Guardamar
  2. La concejala de Cultura borra la fecha del hallazgo de la Venus de Alicante tras la revelación de los operarios
  3. Hosteleros y comerciantes respaldan a la Policía Local tras la trifulca entre agentes y manteros en Torrevieja
  4. La playa de San Juan en Alicante, una guardería para 40 rayas látigo
  5. Salvar al padre Juan: Relleu se moviliza contra el traslado de su cura, el refugiado de Ruanda que quería ser soldado
  6. Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en la A-70 en Sant Joan d'Alacant y en la A-31 a su paso por Petrer
  7. El Campello suspende el castillo de fuegos en las fiestas del Carmen y lanza un aviso sobre la asistencia a la misa
  8. El vicesecretario de Alicante declara que pidió eliminar los nombres de cargos del informe sobre Les Naus “por discreción”

Polémica en San Miguel de Salinas por un espectáculo Monster Truck autorizado por el Ayuntamiento en suelo protegido

Polémica en San Miguel de Salinas por un espectáculo Monster Truck autorizado por el Ayuntamiento en suelo protegido

Un Oriol más hernandiano que nunca conquista a Orihuela en el Día del Pájaro

Un Oriol más hernandiano que nunca conquista a Orihuela en el Día del Pájaro

Así se ha vivido el Día del Pájaro en Orihuela

La rotura de vallas en Miriam Blasco compromete la seguridad al paso del TRAM

La rotura de vallas en Miriam Blasco compromete la seguridad al paso del TRAM

La Generalitat advierte que la actividad del show de Monster Cars es incompatible que la normativa ambiental en San Miguel

Un estudio del CEU de Elche revela que más de la mitad de los docentes respalda el uso de móviles en el aula pero con supervisión

Un estudio del CEU de Elche revela que más de la mitad de los docentes respalda el uso de móviles en el aula pero con supervisión

Paquetes veterinarios en Elche desde 20 euros para vacunar contra la rabia

Paquetes veterinarios en Elche desde 20 euros para vacunar contra la rabia

Rescatan a un joven de la Cruz de la Muela de Orihuela tras sufrir un golpe de calor

Rescatan a un joven de la Cruz de la Muela de Orihuela tras sufrir un golpe de calor
Tracking Pixel Contents